كيف تستعد لعملية الـ (Staking) الخاصة بـ عملة ICX الرقمية؟

تحضر شبكة ICON لعملية Staking وبداية مكافآت المستخدمين والمشاركين في الشبكة واختيار الأعضاء الأكثر مساهمة.

تهدف شبكة ICON من خلال توزيع المكافآت على المستخدمين الحائزين على عملات ICX بغرض تشغيل شبكة ICON بطريقة لامركزية.

إذ سيتم إجراء عملية تصويت مسبق يوم 26 أغسطس القادم بهدف اختيار ممثلي الشبكة ومكافأتهم بما بين 6 إلى 36% اعتمادا على كمية ICX المحتفظ بها.

المكافأة المعروضة من ICON مغرية وتجعل العديد من المتحمسين للمشروع يرون في العملية تطبيق حي للامركزية.

بالنسبة لكيفية الاستعداد لتكون حاضرا ومشاركا للحصول على فرصة أخذ بعض عملات ICX فالطريقة كما يلي:

يمكن تخزين وحدات ICX على جهاز Ledger Nano S قبل موعد الانتخابات المقرر اجراءه يوم 26 اغسطس القادم

وبقدوم الحدث تكون جاهز ومزود بوحدات ICX في محفظة آمنة وجاهز للتصويت لمرشحي ممثلي الشبكة المفضلين

وبذلك ستكافأ على عملية التصويت.

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بالنسبة لمن يسأل حول امكانية المشاركة بحفظ عملات ICX على محافظ منصات التداول المختلفة فهنا يجب أخذ بعين الاعتبار ما يلي:

– منصات التداول لا تمنحك مفاتيحك الخاصة بعملات ICX وبذلك ليس لديك تحكم كامل بها.

– إذا كانت تريد Staking مع المنصة التداولية فليس لديك ضمان كامل بأن عملية التصويت ستتم على الممثل الذي تريد اختياره

حيث يتم اختيار الممثلين كمجموعة كاملة تتحكم فيها منصة التداول واختيار ممثلين يدعمون المنصة ويدعموون توجهاتها.

في الأخير ولمن يود المشاركة عليه الاستعداد لتاريخ 26 اغسطس لاختيار ممثلي الشبكة P-Rep بالتصويت على من يرونه الأنسب من خلال قائمة النواب الممثلين المرشحين على شبكة icon للإطلاع على القائمة الكاملة لاختيار ممثلي الشبكة من الرابط.

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