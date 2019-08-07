تعرف على مشروع (Ethos) و عملة (ETHOS) الرقمية

مشروع Ethos يسوق له على أنه منصة بلوكشين مدعمة من طرف المستخدمين تهدف لتوفير نظام بيئي مالي عادل منفتح وآمن.

يريد فريق المشروع منح الجميع الفرصة ليكونو جزء من الاقتصاد الجديد من خلال الجمع بين التصميم والذكاء الاجتماعي والتقنية.

من بين أهم مزايا مشروع Ethos توفيره لمحفظة Universal Platform تقوم بتوفير خاصية الحفظ لعدد كبير من العملات الرقمية المشفرة ما يمنح امكانية الاحتفاظ بجملة كبيرة منها في مكان واحد، بالاضافة إلى أن خدمات المحفظة مجانية.

يوفر مشروع Ethos أيضا محفظة SmartWallet وهي محفظة ساخنة للهاتف المحمول توفر حفظ العديد من العملات المشفرة ومن المتوقع أن يضيف مشروع Ethos محفظة باردة أيضا في المستقبل القريب.

يتوفر مشروع Ethos على منصة اجتماعية تتيح للمستخدمين الاستفادة من قوة الآخرين من خلال الاعتماد على المراجعات والتقييمات الذكية بالاضافة إلى إجماع المحتمع حول قضية ما، وبذلك الحصول على اجراء استثمارات ذكية ملمة بالأصول الرقمية.

من بين أهم المزايا التطبيقية التي يوفرها مشروع Ethos عرض جملة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملات المشفرة في لوحة المحفظة الخاصة بالمشروع وتقديم التحليل في الوقت الحقيقي وكذا توفير التقارير الذكية للمساعدة في التقييم.

2- عملة ETHOS

الرمز ETHOS هو الاسم المختصر للعملة المشفرة لمشروع Ethos يتيح الرمز للمستخدمين إدارة المحفظة والتحويلات فيما بينها بشكل آمن، كما أن الغرض من العملة هو دفع الرسوم للوصول لجملة من الميزات الخاصة والمدفوعة.

معلومات عامة حول عملة ETHOS:

– ترتيب العملة على موقع CoinMarketCap هو: 293.

– القيمة السوقية الاجمالية:10.1 مليون دولار.

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– حجم التداول في 24 ساعة الأخيرة: 516 ألف دولار.

– حجم العملة الاجمالي: 222.29 مليون وحدة ETHOS .

– الحجم المتوفر للتداول: 97.6 مليون وحدة ETHOS .

– العائد الاستثماري: 51.20 % موجب.

– أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.025 دولار (يوليو 2017).

– أعلى قيمة وصلتها العملة: 12.54 دولار (يناير 2018).

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