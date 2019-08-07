شركة سامسونغ توسّع مجموعة تطبيقات بلوكتشين اللامركزية مع خدمات جديدة، وتحديثات للمحفظة

تام شمس - الأربعاء 7 أغسطس 2019 12:49 صباحاً - قامت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا بتوسيع مجموعة أدوات تطوير البرامج وتطبيقاتها اللامركزية من خلال خدمتين جديدتين.

مجموعة من تطبيقات بلوكتشين متعددة الخدمات

وفقًا للبيان الصحفي الذي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٦ أغسطس، قامت سامسونغ بدمج تطبيق تحليلات رقمية لامركزي يطلق عليها اسم "جوبيتر" ومحفظة مع كلمة مرور قائمة على رمز QR تسمى "مارس" في غالاكسي إس ١٠ والإصدار الأحدث من هواتف سامسونغ الذكية.

ويستخدم جوبيتر تنبؤات الأسعار التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من "ترست فيرس" وتحليلات تستند إلى بنية مايكروسوفت أزور. ويتيح التطبيق اللامركزي للمستخدمين تتبع تقلب الأصول الرقمية - بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، من بين أمور أخرى - من خلال تحليل السجلات السابقة لتحركات السوق.

وبالتالي توفر الخدمة تنبؤات حول كيفية تغير أسعار العملات المشفرة على مدار عدة ساعات. وبحسب ما ورد، سيتمكن مستخدمو سامسونغ قريبًا من تلقي تقارير تحليل متعمقة عن سوق توكنات بلوكتشين والأسعار.

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بينما يتيح التطبيق الثاني، مارس، للمستخدمين إجراء عمليات تحويل العملات المشفرة من نظير إلى نظير من خلال رمز الاستجابة السريعة. حيث يوضح البيان أنه "يمكن تجنب إدخال عنوان مركب فقط من خلال النقر على رمز الاستجابة السريعة، وبالتالي، يمكن تجنب الخطأ المطبعي أو إدخال عنوان خاطئ".

تزايد اعتماد بلوكتشين

أعلنت شركة سامسونغ في البداية عن مجموعة التطبيقات اللامركزية الخاصة بها في يوليو، قائلةً إنها تسمح بإدارة الحساب والنسخ الاحتياطي وتسهيل الدفع والتوقيع الرقمي، ودعم سامسونغ كيستون وغيرها من المحافظ الباردة.

وفي نفس الشهر، أفاد كوينتيليغراف أن التعاون الجديد بين سامسونغ وشركة مدفوعات العملات المشفرة الناشئة "بوندي إكس" سيسمح للمستخدمين بدمج تطبيق إكس واليت في محفظة سامسونغ بلوكتشين الخاصة بهم.

وقد كشفت شركة سامسونغ لأول مرة أن سلسلة غالاكسي إس ١٠ سيكون لها وظائف محفظة للعملات الرقمية في فبراير. وفي وقت لاحق من شهر مايو، كشفت الأخبار أن الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة من سامسونغ ستحتوي أيضًا على ميزات العملات المشفرة وبلوكتشين.