منصة Beaxy تطلق مسابقة تداول على منصتها و سيارة تيسلا في إنتظار الفائز

تم الإعلان يوم أمس عن مسابقة للفوز بجائزة سيارة من نوع “تيسلا”.

المسابقة من تنظيم منصة Beaxy لتداول العملات الرقمية، بدأت المسابقة من يوم أمس 5 أغسطس 2019 وتستمر لغاية نهاية شهر أكتوبر 2019.

بالنسبة لكيفية الدخول لقرعة السحب والفوز بجائزة سيارة “تيسلا 3” فهو بتداول مبالغ مالية على المنصة خلال هاته الفترة لتدخل بشكل آلي لعمليات السحب.

تداول 1000 دولار معناه الدخول للسحب بتذكرة واحدة، 5000 دولار معناها 5 تذاكر …

مع تخصيص جوائز قيمة للمركز الثاني والثالث والمتمثلة في مبالغ بعملة البيتكوين.

المسابقة على امتداد أكثر من شهرين، وعليه يمكن الدخول للسحب بخمسة تذاكر حظ من خلال تداول ما قيمته 60 دولار كحجم يومي فقط وكلما زاد حجم التداول زادت فرص الفوز.

وتتزامن المسابقة مع إطلاق عرض ترويجي أيضا خاص ببرامج المكافأة عن كل إحالة وإيداع تصل نسبة المكافأة لغاية 50% عن كل مستخدم جديد.

في هذه المسابقة هناك فرص لمضاعفة حجم التداول بحسب زوج التداول.

حيث سيتم مضاعفة حجم التداول عبر أي أوامر على أزواج التداول BXY نظير عملة أخرى بمقدار مرتين.

و مضاعفة حجم التداول عبر أوامر الشراء على أي زوج تداول بمقدار 1.5 مرة.

Advertisements

و سيتم مضاعفة حجم التداول عبر أوامر البيع على أي زوج تداول بمقدار مرة واحدة.

يتم مضاعفة حجم التداول استنادا على توفر الشروط والتي من بينها توفر حجم تداول الأدنى المقدر بـ5000 دولار.

في حالة فوزك بسيارة تيسلا 3 ولا تريد أخذها فهنا يمكنك اختيار جائزة نقدية تعادل قيمة تيسلا 3 في السوق

أو تقديم الجائزة على شكل عملة بيتكوين بما يعادل 60% من القيمة الاجمالية للسيارة.

في حالة الرغبة في دخول المسابقة فإن عملية شراء ضروري حيث يمكن الحصول على فرصة وتذكرة عن طريق اتمام عملية التسجيل وتقديم الوثائق اللازمة للتحقق KYC والمشاركة في الاستطلاع التالي وهذا رابــطه.

ملاحظة: تيسلا ليست راعية رسمية لهاته المسابقة.

رابط التسجيل في المنصة

اقرأ أيضا:

مشروع ICON يعلن عن مسابقة جديدة لتوزيع مليون من عملات (ICX) الرقمية

الآن بإمكانك ربح 1 بيتكوين عبر المشاركة في مسابقة مقدمة من قبل منصة Gemini

الحصول على البيتكوين مجانا من طرف أحد مواقع التحفيز على القراءة