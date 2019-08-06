البقالة تشارك فيما يقرب من نصف جميع مشاريع سلسلة التوريد بتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة

تام شمس - الثلاثاء 6 أغسطس 2019 10:52 مساءً - قطاع البقالة هو المسؤول عما يقرب من نصف جميع مشاريع سلسلة التوريد المستندة إلى تقنية دفاتر السجلات الموزعة (DLT).

مركز جامعة كوليدج لندن: البقالة هي الأكثر نشاطًا في تتبع دفاتر السجلات الموزعة

أظهرت الأبحاث التي أجراها مركز جامعة كوليدج لندن لتحالف بلوكتشين وتجارة التجزئة والتي نشرت يوم ٤ أغسطس أن صناعة البقالة لديها أكبر عدد من مشاريع تتبع سلسلة التوريد القائمة على دفاتر السجلات الموزعة. ووفقًا للتقرير، يعمل ما يقرب من نصف جميع المشاريع التي تم تحليلها في قطاع البقالة، بينما يعمل حوالي ١٥٪ على التوالي في قطاعي الرعاية الصحية والموضة.

وأخيرًا، يعمل حوالي ٣٩٪ في مناطق أخرى غير محددة. ومن بين هؤلاء، وجد الباحثون العديد من المشاريع غير المرتبطة بقطاعات والتي تتعلق إما بالتخصصات الوظيفية (مثل اللوجستيات أو سلسلة التوريد) أو المشاريع غير الملائمة للصناعة والتي تركز على حالة استخدام يمكن تطبيقها عبر صناعات متعددة.

٧١ ٪ من المشاريع المركزة تعمل في مجال البقالة

من بين ١٠٥ مشاريع درسها الباحثون، ركز ٤٩ مشروعًا على صناعة معينة، حيث تركز ٧١٪ و٣٥٪ و٤٣٪ فقط في قطاعات التشغيل الخاصة بهم في مجالات البقالة والأزياء والرعاية الصحية على التوالي.

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عدد مشاريع تتبع سلسلة التوريد دفاتر السجلات الموزعة | المصدر: UCL

حسبما أفاد كوينتيليغراف أمس، أنتجت شركة صناعة السيارات فولفو للسيارات، المملوكة من قبل مجموعة السيارات الصينية جيلي، سيارات كهربائية مع كوبالت تم تتبعه على بلوكتشين.

وفي نهاية يونيو، أعلنت شركة وولمارت الصين أن الشركة تخطط لاستخدام سلسلة بلوكتشين لتتبع الطعام من خلال سلسلة التوريد لضمان نضارة متاجر البقالة القابلة للتلف.