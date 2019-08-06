تزيرو تعلن عن براءة اختراع لتكامل بلوكتشين في البورصات التقليدية

تام شمس - الثلاثاء 6 أغسطس 2019 08:50 مساءً - أعلنت شركة بلوكتشين الناشئة "تزيرو" عن حصولها على براءة اختراع لتكنولوجيا تسمح بإنشاء التداولات والتبادلات التقليدية على سلاسل بلوكتشين العامة.

تكامل بلوكتشين للبورصات

أعلنت الشركة عن التطور في بيان صحفي نُشر يوم ٦ أغسطس. وتفيد التقارير أن البراءة تصف تكاملًا من خلال منهجية TOME. ويشرح مؤلف الإصدار TOME على أنها "تقنية طبقة أساسية تستخدم التواقيع الرقمية لتسجيل بيانات السلاسل الزمنية والتحقق منها مثل التداولات وعمليات التنفيذ والتسويات".

سجلٌ قابل للتدقيق من الصفقات

ووفقًا للبيان، يمكّن النظام الحاصل على براءة اختراع حديثًا التطبيقات منخفضة زمن الوصول، بما في ذلك محركات المطابقة التقليدية أو دفاتر سجلات بلوكتشين الخاصة، من إنشائها في سلاسل بلوكتشين العامة. وتنص الشركة على أن TOME سيتيح لها تسجيل التداولات الواردة بسرعة في سلسلة زمنية، وحساب الهاش وإنشاء سجل قابل للتداول وغير قابل للتغيير لتلك التداولات. وتدعي الشركة أيضًا:

"يوفر هذا النظام وظائف قيمة للبورصات وأماكن التداول المطلوبة للإبلاغ عن النشاط التجاري، وكذلك للجهات التنظيمية لأغراض التدقيق".

جلب أصول العملات المشفرة إلى البورصات التقليدية

أعلنت الشركة أيضًا أنه، بالتعاون مع نظام آخر حاصل على براءة اختراع من قبل الشركة، تمكّن TOME من الربط بين تسوية الأوراق المالية القائمة على بلوكتشين المشفرة على بلوكتشين العامة مع أنظمة التداول القديمة. وتقدر كرنش بيز إيرادات تزيرو السنوية بـ ٨,٥ ملايين دولار، ووفقًا للبيان الصحفي، فإن الشركة هي واجهة لشركة ميديتشي فنتشرز، وهي شركة بلوكتشين تابعة لعملاقة التجزئة الأمريكية أوفرستوك.