أكثر من ٥٠٪ من صافي ثروة مؤسس مورغان كريك، أنتوني بومبليانو، في بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 6 أغسطس 2019 08:50 مساءً - قال مؤسس شركة إدارة رأس المال مورغان كريك أنتوني بومبليانو في برنامج سكواك بوكس التابع لسي إن بي سي إن أكثر من نصف ثروته في بيتكوين (BTC). وفي مقطع فيديو نُشر على تويتر يوم ٦ أغسطس، وصف ضيف آخر للقناة، وهو رجل الأعمال الكندي والشخصية التلفزيونية كيفين أوليري، هذا بأنه "عار":

"هذا جنون. أنا لا أسمح بذلك، هذا جنون، فهو يخرق كل شيء عن التنويع في الاستثمار. [...] ٥٠ في المئة؟ عار عليك! هذا جنونٌ تام!

وبدوره سأل بومبليانو عن القيمة الحالية لصافي ثوة أوليري في سوق الأسهم. ولم يجب أوليري على السؤال وذكر بدلًا من ذلك أنه لا يحتفظ بما يزيد عن ٥٪ في سهم واحد، مما يشير إلى أن هذا الخيار يضمن تنويع محفظته.

التنويع في سوق الأوراق المالية

قبل إجراء هذا النقاش، أوضح بومبليانو أيضًا لماذا يعتبر عدم امتلاك بيتكوين - كجزء من حافظة الاستثمار - أمرًا غير مسؤول:

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"نحن الآن ندخل مركزًا يكون من غير المسؤول فيه فعليًا عدم تعرض المؤسسات لهذا الأصل، والسبب هو أن وظيفتها هي العثور على أصول يمكنه في الواقع توفير علاقة غير مرتبطة ببقية الأسواق، خاصة في أوقات عدم الاستقرار العالمي. "

وحسبما أفاد كوينتيليغراف الشهر الماضي، قال أوليري سابقًا إن العملات المشفرة تشكل تحديات جدية في مجال الامتثال للخدمات المالية.

ففي تغريدة يوم ٥ أغسطس، انتقد بيتر شيف، وهو من كبار الشخصيات في صناعة الذهب المعارض لبيتكوين، سي إن بي سي لأنها منحت بيتكوين وقتًا أكثر من الذهب في الأخبار.