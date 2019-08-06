مشروع Algorand يكشف عن برنامج (Staking) لتوزيع ما قيمته 150 مليون دولار من عملات (ALGO) الرقمية

ميزة “Staking” أصبحت من المزايا التي تتغنى بها جملة من مشاريع العملات المشفرة.

نظرا للمصالح المشتركة التي توفرها هاته الميزة إذ تعمل على تحسين عمل شبكة بلوكشين المشروع بكفاءة نتيجة المشاركون في الشبكة ونشاطهم المستمر بها

ومن جهة أخرى تقدم مكافآت بذات عملة الشبكة لتشجيعهم في الاستمرار فيما يقومون به.

أعلنت شركة “Algorand” يوم أمس عن برنامج مكافآت جديد من شأنه اهداء مجتمع المشروع مبلغ 200 مليون من وحدة Algos، كمكافأة للذين يشاركون المشروع رؤيته ويساهمون في إنجاحه.

برنامج المكافآت الجديد يقدم 200 مليون Algos للمشاركين المسجلين

ما سيشجع زيادة هؤلاء لمواقعهم على الشبكة.

بالنسبة لموعد التوزيع فسيكون على مدار أربع فترات كل فترة بستة أشهر أي بما مجموعه عامين.

بداية المشاركات المؤهلة للفوز بالمكافأة ستكون من يوم 31 أغسطس الجاري.

صرح السيد “ماسيمو موريني” عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية لشركة Algorand بأن شركته ستتابع البرامج التي تظهر رؤيتها طويلة المدى لجميع مستخدميها وستكافئهم على دعمهم لها.

Advertisements

كما أضاف:

“أنا مسرور لأن الشركة أطلقت برنامج المكافآت لهذا المجتمع، وهي خطوة جد مهممة لنمو الشبكة بشكل أكبر”.

المشاركون لديهم فرصة لكسب عائد يتجاوز 100% من خلال برنامج المكافأة المنشور.

بالنسبة لمن يسأل عن مشروع Algorand وماهيته فيمكن القول أنه مشروع يوفر البنية التحتية اللازمة لدعم نمو الاقتصاد بشكل لامركزي وبلا حدود، تم إطلاق المشروع سنة 2018 في دولة سنغافورة.

اقرأ أيضا:

تعرف على تفاصيل شراكة BitGo و مشروع Algorand ورمزه (ALGO)

منصة بينانس تضيف خاصية الـ (Staking) لـ عملة (Algorand) ورمزها (ALGO)

تقرير: أفضل العملات الرقمية لكسب المال عبر (Staking)