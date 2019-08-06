أكد المدير التنفيذي لمنصة بينانس عن اقتراب موعد اتاحة القروض بين المستخدمين لاستعمال التداول بالهامش ودفع الفوائدة للمقرضين بعملة BNB.
حيث تم الوعد بالخاصية الجديدة وتوفيرها على المنصة في وقت سابق ليؤكد “CZ” الأمر مؤخرا في حفل أقيم في جيرزي.
حيث وفي بث مباشر انعقد الأسبوع الماضي
أكد السيد “Changpeng Zhao” أن منصة بينانس وفي وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري
ستسمح للمستثمرين بإقراض بعضهم البعض للتداول بالهامش، وامكانية استعادة القروض الممنوحة بـعملة BNB.
رد فعل مستخدمي ومتابعي المنصة:
تفاعل مجتمع الكريبتو مع الخبر الجديد المعلن عنه، وأثنى العديد من المستخدمين على المدير التنفيذي الذي يرونه أنه ينتقل بسوق التشفير للمستوى التالي ويعمل على تحسينه بشكل مستمر.
بينما تفاعل آخرون بشكل سلبي متهمين المنصة بالتلاعب في اختيار عروض IEO التي تقدمها المنصة بين الحين والآخر.
كما جرى اتهام المدير التنفيذي لمنصة بينانس بأنه شريك إجرامي لـ”جاستن صن” وعبروا أيضا عن غضبهم في التغطية بالبرامج الخيرية التي تقدمها المنصة والكذب بشأن حرق عملة BNB.
التعليقات على مجتمع “reddit” أيضا لم تكن لطيفة على الإطلاق ولم تدعم الخبر الجديد.
بل تم اتهام المنصة بالتواطؤ في عملية الاكتتاب السابقة والمتعلقة بـ IEO الخاص بمشروع BitTorrent وأنه تم إدعاء المنصة بأن هناك خلل فني في حين أنه تم خداع المستخدمين.
والعديد من التعليقات تتهم بأن فريق بينانس وفريق مشروع ترون بأنه فريق واحد هدفه خداع مجتمع الكريبتو؟
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كانت هذه تفاصيل خبر منصة بينانس ستقدم قروض بعملة BNB للتداول بالهامش حسب المدير التنفيذي للمنصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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