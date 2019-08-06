بلوك فاي تجمع أكثر من ١٨ مليون دولار في جولة تقودها شركة رأس المال الاستثماري للمؤسس المشارك لباي بال

تام شمس - الثلاثاء 6 أغسطس 2019 05:51 مساءً - حصلت شركة إقراض العملات المشفرة الأمريكية "بلوك فاي" على ١٨,٣ مليون دولار في جولة تمويل بقيادة شركة فالار فنتشرز.

وقد شهدت جولة التمويل من الفئة "أ" مشاركة عدد من المستثمرين الذين يركزون على العملات المشفرة، بما في ذلك وينكلفوس كابيتال وغالاكسي ديجيتال، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٦ أغسطس. ومن بين المستثمرين الآخرين كانت كونسنسيس فنتشرز وأكونا كابيتال وإيفون فنتشرز وسي إم تي ديجيتال، ومورغان كريك وPJC.

فالار، التي أسسها بيتر ثيل المؤسس المشارك لباي بال، تجري أول استثمار لها بالعملات المشفرة

وفقًا للتقرير، قامت فالار، التي قادت الجولة التمويلية الجديدة لشركة بلوك فاي، باستثمارها الأول في شركة مرتبطة بالعملات المشفرة. تعد فالار، ومقرها في نيويورك، واحدة من ثلاثة صناديق استثمارية شارك في تأسيسها بيتر ثيل، المؤسس المشارك لباي بال، الذي سبق أن استثمر في مشاريع العملات المشفرة. تشتهر شركة فالار بالاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية البارزة مثل خدمة تحويل الأموال ترانسفيروايز ومزود الحلول المصرفية عبر الهاتف المحمول إن٢٦ وكونتو وبيتال.

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ووفقًا للتقرير، كانت بلوك فاي أول شركة تحصل على تمويل مؤسسي للقروض القائمة على العملات المشفرة بالدولارات الأمريكية، في شكل تسهيل إقراض بقيمة ٥٠ مليون دولار من غالاكسي ديجيتال. وبحسب ما ورد سيتم استخدام رأس المال الجديد لتوسيع مجموعة المنتجات الموجودة على منصة بلوك فاي الحالية والتي تشتمل على حسابات لكسب الفائدة لبيتكوين (BTC) وقروض بالدولار الأمريكي مدعومة بالعملات المشفرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت بلوك فاي أنها تمتلك أكثر من ٥٣ مليون دولار من أصول عملات المشفرة للعملاء تحت إدارتها.

في الآونة الأخيرة، قدمت كوينتيليغراف تقريرًا عن بنك بيتكوين في بيتوالا ومقره ألمانيا حصل على حوالي ١٤,٥ مليون دولار في جولة تمويل شهدت استثمارات من شركات بما في ذلك سوني فاينانشيال فنتشرز.