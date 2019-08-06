المكتب الخاص لسمو الشيخ سعيد آل مكتوم يعقد شراكة مع مشروع (Aergo)

عقد المكتب الخاص بسمو الشيخ سعيد آل مكتوم شراكة مع اثنين من المؤسسات الرائدة عالميا في تقنية البلوكشين وهما كل من: Blocko Inc ومشروع Aergo.

الشراكة قادتها مجموعة SEED عضو المكتب الخاص بالشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع Aergo.

يهدف التعاون المشترك بين الطرفين للبحث عن السبل التي تقود إلى الابتكار أكثر وتبني حلول بلوكشين عالية المستوى ومؤمنة بشكل قوي.

كما تهدف الشراكة إلى تسريع التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

الشراكة التي عقدها المكتب الخاص بسمو الشيخ سعيد آل مكتوم تدخل في إطار رؤية الامارات 2021 بشكل مباشر كما تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.

بالاضافة إلى العمل على التحول الاقتصادي القائم على التنوع المعرفي ومعالجة المشاكل الأكثر تعقيدا.

تعتبر شركة Aergo من أكبر الشركات العالمية في مجال البلوكشين إذ لديها أكثر من 25 مليون مستخدم نشط في في شركات مثل Samsung و Hyundai.

تقدم شركة Aergo أيضا بالتنسيق الاستراتيجي مع Blocko منصة تقنية خاصة بها للعمل على المساهمة في التحول الرقمي للجهات المشاركة معها، من خلال توفير القدرات اللازمة للأداء والقياس وتشخيص المشكلة ثم تصميم نظم أيكولوجية تجارية متعددة المستويات للملائمة مع البيئة محل العمل.

صرح السيد “هشام القرق” المدير التنفيذي لمجموعة SEED حول الشراكة الجديدة قائلا:

Advertisements

“مع بدء الامارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق لأوسط البحث في انشاء حلول أكثر تقدما للخدمات الحكومية ورقمنة الاقتصاد

هنا يتطلب الأمر الاستمرار في تحديد الشركات المبتكرة بتوفير أعلى مستويات الأمان والحجم.

وعليه نحن مسرورون حول الشراكة الجديدة المنعقدة مع كل من Aergo Foundation و Blocko”.

فيما صرح السيد “وون بوم كيم” الرئيس التنفيذي ومؤسس Blocko المدعوم من Samsung Ventures حول الشراكة، قائلا:

“أنه لشرف كبير ومسؤولية كبيرة أن يتم منحنا الثقة التي تمكننا من إطلاق مبادرات بالشراكة مع مكتب دبي حول Smart Dubai و Dubai Future Foundation ومحاولة الانتقال إلى المستوى التالي، نحن مستعدون للتحدي وسنقوم على الفور بنشر فريق متخصص في دبي لتحقيق ذلك”.

اقرأ أيضا:

تعرف على تفاصيل شراكة مشروع Fantom و مدينة دبي الذكية

غرفة التجارة في دبي توقع مذكرة تفاهم مع أحد مشاريع الكريبتو الواعدة

شراكة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي و شركة الاتصالات في مجال تقنية البلوكشين