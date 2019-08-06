سعر بيتكوين يستعيد مستوى ١٢ ألف دولار مع تسجيل الهيمنة لارتفاع قياسي منذ أبريل ٢٠١٧

تام شمس - الثلاثاء 6 أغسطس 2019 12:49 مساءً - استعاد سعر بيتكوين (BTC) ١٢٠٠٠ دولار في دفعة أخيرة بعد عدة أيام من حركة السعر الصعودية المكثفة.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

المضاربون على ارتفاع بيتكوين يعكسون انخفاض عدة أسابيع

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ أن سعر بيتكوين مقابل الدولار بلغ ١٢١٤٢ دولارًا يوم ٦ أغسطس، ليسجل بذلك مكاسب أسبوعية أكثر من ٢٥٪.

ويتم تداول الزوج الآن عند أعلى مستوياته منذ ١١ يوليو، ويأتي هذا وسط توترات مستمرة في الحرب التجارية التي بدأت بين الصين والولايات المتحدة.

فإلى جانب الاضطرابات في هونغ كونغ ووصف الولايات المتحدة الصين بالتلاعب بالعملة هذا الأسبوع، تزامنت الضغوط على أسواق الأسهم مع ارتفاع عملة بيتكوين في نهاية الأسبوع.

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وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن الاتجاه الصعودي قد انقلب لعدة أسابيع من الشعور الهبوطي، والذي أعقب التدقيق التنظيمي للعملات الكشفرة من قبل واشنطن.

والآن، عاد المتداولون إلى الشفقة على مستثمري العملات البديلة، الذين قضوا معظم عام عودة بيتكوين في الانتظار لزخمٍ لم يتحقق.

وقد لخص المحلل والمتداول جوش راجر يوم الثلاثاء قائلًا: "إن الأخبار السيئة بالنسبة لغالبية العملات البديلة، سيرتفع بعضها بالدولار الأمريكي ولكن الغالبية لم تنجح في تجاوز بيتكوين".

وأضاف أن هيمنة رأس مال السوق في بيتكوين، التي تبلغ حاليا ٦٨,٤ في المئة وفي أعلى مستوى لها منذ عامين، قد لا تعود أبدًا إلى أدنى مستوياتها في عام ٢٠١٨ والتي بلغت ٣٥ في المئة.

وفي الوقت نفسه، قد تقوم بيتكوين الآن بتحدي أعلى مستوى لها في عام ٢٠١٩، والذي شهد وصولها إلى ١٣٨٠٠ دولار في يونيو.