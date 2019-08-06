عملة Quarters هي أول توكن ERC-20 يتلقى رد إيجابي من هيئة الـ SEC

لقد اتخذت هيئة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية ( SEC ) خطوة صغيرة و لكنها مهمة في المضي قدماً نحو تنظيم صناعة العملات الرقمية ، و ذلك من خلال قيامها و لأول مرة بإصدار ” خطاب عدم اتخاذ إجراء ” ( no-action letter ) بشأن التوكن التابعة للإيثريوم ” كوارترز ” ( Quarters ) ، و التي من المقرر أن يتم بيعها للاعبين من قبل شركة مكافآت الألعاب القائمة على العملات الرقمية ( Pocketful of Quarters ( PoQ .

إن Pocketful of Quarters هي من بنات أفكار ” جورج ب. فايكسنر ” George B. Weiksner – الرئيس التنفيذي لشركة PoQ – الذي كان يبلغ من العمر 11 عامًا فقط عندما توصل إلى فكرة إنشاء Quarters ، و هي عملة افتراضية عالمية خاصة بألعاب الفيديو . حيث يمكن أن تستخدم عملة Quarters ” عبر ألعاب الفيديو و المنصات المختلفة ” . كما يمكن لمطوري الألعاب استبدال عملة Quarters بعملة الإيثريوم ( ETH ) ، و لكن لا يمكن للاعبين أن يقوموا بذلك .

إن المؤسس المشارك الآخر هو جورج الأب ، الدكتور ” ج. مايكل فايكسنر ” G. Michael Weiksner ، و هو أيضًا مدير قسم التكنولوجيا في الشركة .

في شهر أبريل عام 2018 ، أخبر ” جورج ” موقع Business Insider الإخباري ، أنه جاء بفكرة لعملة مشتركة لألعاب الفيديو ، في أحد الأيام في شهر سبتمبر عام 2017 ، بينما كان يجري محادثة مع والده حول العملات الرقمية .

حيث كان ” جورج ” قد صرح قائلاً :

” في ذلك الوقت ، شعرت بالإحباط لأنه كلما تركت ممارسة لعبة فيديو ، فقدت كل العملات التي ربحتها في اللعبة . و هذا يعني أنني كنت أفقد كل العمل و الجهد الذي كنت أفعله في هذه اللعبة و غيرها من الألعاب أيضاً . لذلك عندما أخبرني والدي عن العملات الرقمية ، وجدت أن إنشاء عملة رقمية خاصة بالألعاب هو أمر منطقي بالنسبة لي . “

حسنًا ، في يوم الخميس الماضي ( 25 يوليو ) ، حصلنا على إجابة هذا السؤال عندما قام ” جوناثان أ. إنجرام ” Jonathan A. Ingram – و هو كبير المستشارين القانونيين في المركز الاستراتيجي للابتكار و التكنولوجيا المالية ( FinHub ) ، و الذي يعد جزءًا من قسم تمويل الشركات ( Division of Corporation Finance ) في هيئة الـ SEC – بالرد على رسالة واردة من شركة Pocketful of Quarters .

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لقد اتبع خطاب الـ ” no-action letter ” ( عدم اتخاذ إجراء ) التنسيق المعتاد لـ ” خطابات عدم اتخاذ إجراء ” ، و هو ” وصف الطلب ، و تحليل الوقائع و الظروف المعينة المتعلقة ، و مناقشة القوانين و القواعد المعمول بها . و إذا قام الموظفون بالرد على الطلب بـ ” عدم اتخاذ إجراء ” ، فنخلص إلى أن موظفي هيئة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية ( SEC ) لن يوصوا بأن تتخذ اللجنة إجراءات إنفاذ ضد مقدم الطلب بناءً على الحقائق و البيانات الموضحة في الطلب المقدم من قبل الفرد أو الكيان ” .

و في هذه الحالة ، قالت هيئة الـ SEC :

” بناءً على الحقائق المقدمة ، لن يوصي القسم باتخاذ إجراءات إنفاذ إلى الهيئة إذا – و ذلك بناءً على رأيك كمستشار قانوني بأن Quarters ليست أوراقًا مالية – قامت شركة PoQ بعرض و بيع Quarters بدون تسجيل بموجب المادة 5 من قانون الأوراق المالية ، و دون تسجيلها كفئة من الأوراق المالية بموجب المادة 12 (g) من قانون البورصة . المصطلحات – ذات الحرف الكبير ( capital letter ) – لها نفس المعاني المحددة في رسالتك . “

فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لقرار هيئة الـ SEC :

” لن تقوم شركة PoQ باستخدام أي أموال من مبيعات عملة Quarters في بناء منصة Quarters ، التي تم تطويرها بالكامل و التي ستعمل بكامل طاقتها و وظائفها فور إطلاقها و قبل أن يتم بيع أي من عملة Quarters . “

” سوف تكون عملة Quarters متاحة للاستخدام على الفور في الغرض المقصود منها ( و هو مجال ألعاب الفيديو ) بمجرد أن يتم بيعها . “

“سوف تنفذ شركة PoQ الأحكام التكنولوجية و التعاقدية التي تحكم عملة Quarters و منصة Quarters Platform التي تقيد نقل عملة Quarters إلى شركة PoQ أو إلى محافظ على منصة Quarters Platform . “

” فقط المطورين و أصحاب النفوذ الذين لديهم حسابات معتمدة ( Approved Accounts ) سوف يكونوا قادرين على استبدال عملة Quarters مقابل عملة الإيثريوم ( ETH ) ، و ذلك بأسعار صرف محددة مسبقًا ، عن طريق تحويل عملات Quarters الخاصة بهم إلى العقد الذكي للعملة ( Quarters Smart Contract ) . “

” من أجل إنشاء حساب معتمد ، سوف يخضع المطورون و أصحاب النفوذ إلى فحوصات ” التعريف بالهوية ” ( KYC ) و ” مكافحة غسل الأموال ” ( AML ) ، و ذلك عند بدء إنشاء الحساب و كذلك بشكل مستمر . “

بمعنى آخر ، لقد جاء الرد من قبل لجنة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية بـ ” عدم اتخاذ إجراء ” ، لأن اللجنة لا تعتبر عملة Quarters ورقة مالية ( على الرغم من كونها توكن تابع للإيثريوم ) و ذلك استنادًا إلى ” الحقائق و الظروف المحددة المنصوص عليها في الطلب ” .

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المصدر : CryptoGlobe

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