منصة “كوين بيس” تدرس إضافة عدد من العملات الرقمية الجديدة بهدف منافسة منصة بينانس

كشفت منصة “كوين بيس” اليوم عن مراجعتها لإضافة ثمانية عملات رقمية جديدة بهدف إدراجها في منصة التداول الخاصة بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن هدف المنصة للسماح لعملائها بالوصول إلى 90 في المائة على الأقل من إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية المتداولة.

ذكرت منصة “كوين بيس” في بيان لها إنها تستكشف إمكانية إضافة هذه العملات الرقمية الجديدة ولم تقم بتحديد موعد نهائي و واضح لتاريخ إنتهاء المراجعة.

ووفقاً للبيان, سيتم تقييم كل عملة رقمية وفقاً لإرشادات الإدراج في المنصة وتقييم عدد من العوامل مثل الأمان والامتثال للمشروع وذلك بهدف إنشاء نظام مالي مفتوح للعالم.

وحددت منصة “كوين بيس” العملات الرقمية التالية: Alogrand و Cosmos و Dash و Decred و Ontology و Waves و Matic Network و Harmony.

Advertisements

يجدر بالإشارة إلى أن العملات الرقمية الثمانية تتداول حاليا في منصة بينانس, أحد أكبر منافسي منصة “كوين بيس”.

وقد تعني هذه الخطوة أن المنصة الأمريكية تنوي منافسة منصة بينانس و الاستحواذ على حصة من السوق و رفع حجم التداول في منصتها.

اقرأ ايضاً:

منصة بينانس تهيمن على صدراة منصات التداول من حيث حجم التداول الشهري

منصة Coinbase تطلق بطاقة بنكية تتيح لك الشراء بواسطة العملات الرقمية