منصة “كوين بيس” تدرس إضافة عدد من العملات الرقمية الجديدة بهدف منافسة منصة بينانس

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كشفت منصة “كوين بيس” اليوم عن مراجعتها لإضافة ثمانية عملات رقمية جديدة بهدف إدراجها في منصة التداول الخاصة بها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن هدف المنصة للسماح لعملائها بالوصول إلى 90 في المائة على الأقل من إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية المتداولة.
ذكرت منصة “كوين بيس” في بيان لها إنها تستكشف إمكانية إضافة هذه العملات الرقمية الجديدة ولم تقم بتحديد موعد نهائي و واضح لتاريخ إنتهاء المراجعة.
ووفقاً للبيان, سيتم تقييم كل عملة رقمية وفقاً لإرشادات الإدراج في المنصة وتقييم عدد من العوامل مثل الأمان والامتثال للمشروع وذلك بهدف إنشاء نظام مالي مفتوح للعالم.
وحددت منصة “كوين بيس” العملات الرقمية التالية: Alogrand و Cosmos و Dash و Decred و Ontology و Waves و Matic Network و Harmony.
يجدر بالإشارة إلى أن العملات الرقمية الثمانية تتداول حاليا في منصة بينانس, أحد أكبر منافسي منصة “كوين بيس”.
وقد تعني هذه الخطوة أن المنصة الأمريكية تنوي منافسة منصة بينانس و الاستحواذ على حصة من السوق و رفع حجم التداول في منصتها.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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