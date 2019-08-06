تعرف على مشروع (SingularityNet) و عملة (AGI) الرقمية

1- ماهو مشروع SingularityNET؟

SingularityNET هي شبكة ذكاء صناعي لامركزية (AI) يتخذ فريق المشروع من دولة هولندا مقرا لهم.

يهدف المشروع لتعزيز وتطوير الذكاء الصناعي وايجاد سبل لتنفيذه، عقد المشروع عدة شراكات مع جهات مختلفة.

تعتبر العملة المشفرة التي تحمل الاختصار AGI هي العملة المشفرة لمشروع SingularityNET سنتعرف عليها بشيء من التفصيل في الأسطر القادمة.

بالنظر لمحور مشروع SingularityNET المتمثل في الذكاء الصناعي وتطويره أكثر ودمجه في العملات المشفرة وتقنية البلوكشين وفي صناعة الروبوتات وغيرها من المجالات الأخرى، بذلك فإن المشروع يسير مع التطورات الهائلة الحاصلة في مجال الذكاء الصناعي الذي أصبح جزء لا يتجزء في عدة مجالات حياتية يومية كاستعمال Chatbots في خدمة دعم العملاء والتفاعل معهم بالاضافة إلى استعمال أكثر من 2.5 مليار مساعد صوتي في سنة 2018 حسب ماأشار إليه مصدر Juniper Research.

2- هدف مشروع SingularityNET:

من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق المعتمد على الذكاء الصناعي إلى أكثر من 191 مليار دولار بحلول سنة 2024 وفقا لمحللي منصة Market Research Engine.

تريد شركة SingularityNET ان تكون حاضرة وبقوة من خلال جملة خدماتها ومننتجاتها المتعلقة بقطاع تحسين الذكاء الصناعي ودمجه في عدة مجالات أخرى من خلال عقد شراكات مع شركات مختلفة مثل ما فعلت مع شركة Domino’s Pizza، Inc الشركة العملاقة في تقديم الوجبات السريعة بتبسيط عملها في كل من ماليزيا وسنغافورة.

بفضل الشراكات القوية التي عقدتها شركة SingularityNET أرتفعت قيمة عملتها وأصبحت ضمن 500 عملة المشفرة الأولى على موقع coinmarketcap.

3- عملة (AGI) الرقمية:

تم إطلاق عملة AGI أول مرة من طرف SingularityNET على شكل ICO يوم 22 ديسمبر 2017 وجمع ما يقرب 33 مليون دولار من عملة الايثيريوم.

توفر SingularityNET إمدااد إجمالي يبلغ 1 مليار من وحدة AGI.

معلومات عامة حول عملة AGI:

– ترتيب العملة على موقع coinmarketcap هو: 205.

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– القيمة السوقية الاجمالية: 17.6 مليون دولار.

– حجم التداول في 24 ساعة الأخيرة: 1.2 مليون دولار.

– حجم العملة الاجمالي:1 مليار وحدة AGI.

– الحجم المتوفر للتداول: 539 مليون وحدة AGI.

– العائد الاستثماري: 67.26% سالب.

– أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.021 دولار (يوليو 2019).

– أعلى قيمة وصلتها العملة: 1.86 دولار (يناير 2018).

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