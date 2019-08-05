تقرير: أفضل العملات الرقمية لكسب المال عبر (Staking)

أصدرت شركة INDX – وهي شركة تعمل بمجال الاقتصاد الرقمي أطلقت مؤخرا عرض رمزي مؤمن STO في 1 يوليو الماضي – قائمة بأبرز 10 عملات توفر كسب المال من خلال خوارزمية الملكية واثبات المشاركة “Staking”.

القائمة المعلن عنها تم إعدادها لإعتبارات عديدة مثل: الحجم والسيولة، المخاطر، مدى النزاهة والشفافية.

أما عن التصنيف فحسب العائد المتوقع تحقيقه.

صرح السيد “Jonathan DeCarteret” المدير التنفيذي لشركة INDX في هذا الصدد قائلا:

“يوفر Staking فرصة رائعة للدخل السلبي من خلال التنويع في امتلاك عملات مشفرة أكثر استقرار وسيولة في السوق”.

بالنسبة لقائمة أفضل 10 عملات تحقق كسبا ماليا لأصحابها عن طريق خاصية Staking فهي ممثلة في الدائرة النسبية التالية:

ومرتبة بالأرقام حسب الأفضلية في الجدول الموالي:

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يبدو أن عملة Pundi-X هي من تتصدر الترتيب في العائد المادي لمالكيها، تليها كل من IOSToken و Cosmos.

وبحسب ما جاء في التقرير المنشور على INDX فإن INDX أيضا ستسير في اتجاه منح مكافآت مالية لمالكي العملة وستعمل بخاصية Staking وستقوم بتوزيع مكافآت دورية على المستثمرين تصل لغاية 50% من صافي عوائدها.

يقوم مشروع INDX بفحص السوق وترتيب جميع مشاريع Staking و Masternodes و DPoS حسب الأفضلية.

ويجمع معلومات وبيانات رئيسية حولها ومن ثم بناء وتكوين محفظة من هاته العملات تدار بعيدا عن المخاطر.

أشرنا مؤخرا لعدة مشاريع عملات مشفرة أعلنت شراكتها مع منصة بينانس لتقديم جوائز ومكافآت لحامليها، مثل:

منصة بينانس تضيف خاصية الـ (Staking) لـ عملة (Algorand) ورمزها (ALGO)

منصة بينانس تضيف خاصية الـ (Staking) لـ عملة (Komodo) ورمزها (KMD)

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