الإنتهاء من خفض مكافآت التعدين (Halving) لـ عملة اللايت كوين… و السعر يتفاعل مع الخبر

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أعلن فريق اللايت كوين (LTC) عن الانتهاء من عملية خفض مكافآت التعدين (Halving) و هي خطوة ساعدت على تجاوز سعر عملة اللايت كوين (LTC) مستويات الـ 100 دولار.
وبسبب عملية خفض مكافآت التعدين (Halving) سوف يحصل معدني عملة اللايت كوين على 12.5 عملة (LTC) لكل كتلة جديدة مقارنة بـ 25 عملة (LTC) كما كان معمول به في السابق.
تم تصميم شبكة اللايت كوين (LTC) لخفض مكافآت التعدين إلى النصف في كل 840,000 كتلة جديدة, وتم تنفيذ هذه العملية اليوم حيث بلغ عدد كتلات اللايت كوين 1,680,000 كتلة.
وتفاعل سعر اللايت كوين (LTC) إيجابيا حيث تجاوز سعرها مستويات الـ 100 دولار مباشرة بعد أن تم الإنتهاء من عملة خفض مكافآت التعدين (Halving) ليصل عند 106.77 دولار كأعلى مستوى له حسب بيانات منصة بينانس.
يجدر بالإشارة إلى أنه يوجد اليوم ما يقارب 63 مليون من عملات اللايت كوين (LTC) القابلة للتداول والتي تمثل حوالي 6 مليارات دولار.
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شرح عملية خفض مكافآت التعدين (Halving) ومدى تأثيره على سعر العملة الرقمية
مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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