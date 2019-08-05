البنك البريطاني "ستاندرد تشارترد" يستخدم بلوكتشين لتمويل سلسلة التوريد

تام شمس - الاثنين 5 أغسطس 2019 06:50 مساءً - أكمل بنك ستاندرد تشارترد الذي يتخذ من لندن مقرًا له، وشركته للخدمات المالية، أول صفقة تمويل لسلسلة التوريد تستند إلى بلوكتشين.

وقد أعلنت شركة ستاندرد تشارترد يوم ٥ أغسطس أن المؤسسة تدير بنجاح أول صفقة تمويل لسلسلة توريد عميقة المستوى مشتركة بالتعاون مع مزود خدمة سلسلة التوريد لينك لوجيس ومقرها الصين.

وتأتي الأخبار في أعقاب مذكرة تفاهم موقعة من ستاندرد تشارترد ولينك لوجيس في فبراير ٢٠١٩، عندما وافقت الشركات على التعاون على توسيع نطاق رؤية سلسلة التوريد للبنك، وكذلك لدعم النمو المستدام لاقتصاد الصين والابتكار.

منصة لينك لوجيس تستند إلى تكنولوجيا بلوكتشين من تنسنت

على وجه التحديد، أفادت التقارير أن الصفقة الجديدة تضمنت منصة لينك لوجيس التي أطلق عليها وي كيو تشين، والتي تعتمد على تقنية بلوكتشين من شركة الإنترنت الصينية العملاقة تنسنت. ومن خلال تطبيق المنصة، تهدف الأطراف إلى تعزيز الشفافية وتحسين تكاليف الوصول إلى الائتمان لموردي العمليات الأولية للمشروع الذي يقع في الصين والمعروف باسم ديجيتال غوانغدونغ.

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ديجيتال غوانغدونغ هو مشروع مشترك بين تنسنت وتشاينا يونيكوم وتشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل، والذي طور أكثر من ٧٠٠ من الخدمات والتطبيقات الحكومية الرقمية وعالج أكثر من ٢٠٠ مليون معاملة لسكان مقاطعة غوانغدونغ.

ووفقًا لشيه ون، وهو رئيس قسم الخدمات المصرفية التجارية في الصين في ستاندرد تشارترد، فإن التعاون مع لينك لوجيس وتبني تكنولوجيا بلوكتشين سيتيح لعملائها أن يظلوا قادرين على المنافسة.

يقع مقر ستاندرد تشارترد في لندن، وهو بنك دولي يركز على الأعمال التجارية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين إد بولز، الرئيس السابق للشؤون العامة في بنك ستاندرد تشارترد، في مشروع العملة المشفرة ليبرا من فيسبوك.