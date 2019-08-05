آي بي إم تطلق منصة بلوكتشين جديدة لإدارة بيانات الموردين

تام شمس - الاثنين 5 أغسطس 2019 05:49 مساءً - طورت شركة آي بي إم العملاقة للتكنولوجيا وشركة تشينيارد شبكة بلوكتشين جديدة مشتركة لإدارة سلسلة التوريد. وقد أعلنت آي بي إم عن التطوير في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٥ أغسطس.

وإلى جانب آي بي إم، فإن الأعضاء المؤسسين لشبكة "الثقة في المورد" هم أيضًا شركة التخمير الأمريكية Anheuser-Busch InBev، وشركات التكنولوجيا سيسكو ولينوفو ونوكيا وشنايدر إلكتريك وشركة الأدوية البريانية GlaxoSmithKline وشركة الاتصالات "فودافون". وقد تم تصميم المنتج على منصة بلوكتشين الخاصة بشركة آي بي إم ويهدف إلى التخلص من العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلًا والمساعدة في تقليل مخاطر الاحتيال والأخطاء.

ووفقًا للبيان، تنشئ شبكة "الثقة في المورد" جواز سفر رقمي لهوية المورد على شبكة بلوكتشين التي تتيح للموردين تبادل المعلومات مع المشترين المحددين على الشبكة. ومن خلال نشر المنصة، يمكن للمستخدمين تقليل الوقت والتكلفة المقترنين بالتأهيل والتحقق من صحة وإدارة الموردين الجدد. وقال رينيه أوري، كبير مسؤولي سلسلة التوريد في مجموعة مراكز بيانات لينوفو:

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"بلوكتشين لديها القدرة على تحويل كيفية عمل الشركات وإدارة شبكة مورديها للمستقبل بشكل كامل. ومن خلال شبكة "الثقة في المورد"، سيرى كل من المشترين والموردين مزايا الشراء لبلوكتشين من خلال تخفيض التكلفة والتعقيد والسرعة."

آي بي إم تواصل توسيع مشاريع بلوكتشين

وبذلك تنضم شبكة "الثقة في المورد" إلى مجموعة من المشروعات القائمة على أساس بلوكتشين من آي بي إم. ففي منتصف يوليو، ضاعفت الشركة عدد براءات اختراع بلوكتشين التي حصلت عليها في الولايات المتحدة بمقدار ثلاث مرات منذ عام ٢٠١٨، وتضم أكثر من ١٠٠ عائلة براءات اختراع نشطة.