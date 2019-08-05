حكومة تايلاند تعدّل قوانين مكافحة غسل الأموال لتنظيم العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 5 أغسطس 2019 05:49 مساءً - أعلن أحد المنظمين التايلانديين أن الجهة المنظمة ستقوم بتعديل اللوائح لمنع استخدام العملات المشفرة للأنشطة غير المشروعة، وذلك وفقًا لما أفادت به بانكوك بوست المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية يوم ٥ أغسطس.

مكتب مكافحة غسيل الأموال يركز على العملات المشفرة

وفقًا للتقرير، صرح الأمين العام بالنيابة لمكتب مكافحة غسيل الأموال التايلاندي (AMLO)، بول ماج جين بريشا تشاروينساهيانون، بأنه سيتم استخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال.

ولهذا السبب، أعلن أن المكتب سيركز أيضًا على تعديل اللوائح الحالية لمكافحة غسل الأموال لمنع استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية في المستقبل القريب.

متطلبات للبورصات بمشاركة البيانات

يعتزم تشاروينساهيانون البدء في تغيير قانون مكافحة غسيل الأموال ليشمل متطلبات لبورصات العملات الرقمية للإبلاغ عن أنشطتها إلى المكتب. ويشير التقرير إلى أنه - على الرغم من أن الهيئة التنظيمية لا تتلقى الشكاوى حاليًا - إلا أنها يجب أن تراقب عن كثب المساحة، وتنقل عن مسؤول بمكتب مكافحة غسيل الأموال قوله:

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"قد لا نعثر على أي دليل، لكن هذا لا يعني أن الخطأ لا يحدث".

ويستشهد المراسل أيضًا باحتيال مزعوم قبل فيه المشتبه به مدفوعات بيتكوين (BTC) لشراء أسهم الشركة لضحاياه. ووفقًا للتقرير، أظهرت هذه الحالة أنه يمكن استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة.

وحسبما أفاد كوينيتيلغيراف في يوليو، قال محافظ بنك تايلاند فيراتاي سانتيبرابهوب أن المؤسسة مفتوحة لمناقشة عملة ليبرا المستقرة من فيسبوك مع الشركة.