منصة بينانس تهيمن على صدراة منصات التداول من حيث حجم التداول الشهري

أطلق موقع CryptoCompare مؤخرا تقريرا حول ترتيب منصات التداول حسب حجم التداولات اليومية والشهرية.

ووفقا للتقرير فقد تصدرت منصة بينانس الترتيب ضمن فئة المنصات التداولية التي توفر تبادل العملات المشفرة نظير العملات المشفرة بمتوسط حجم تداول يومي وصل لغاية 1.6 مليار دولار وحجم شهري قدره 42.1 مليار دولار في شهر يونيو الماضي.

كما أشار التقرير أيضا إلى أن حجم التداول الشهري الاجمالي لشركة بينانس ارتفع بنسبة 12.7% عن شهر مايو الماضي.

حاليا تدعم منصة بينانس حوالي 185 عملة مشفرة وتوفر تداول أكثر من 580 زوج تداول.

المنصة لم تنجح فقط في تصدر قائمة حجم التداول الشهري بل نجحت أيضا نجاحا هائلا في تسويق عملتها BNB

حيث نمت بشكل مذهل في سنة 2019 نتيجة ادخالها كشرط أساسي في عمليات الاكتتاب المنشورة على المنصة.

لتحل بذلك العملة ضمن قائمة 10 عملات المشفرة الأولى متفوقة بذلك على العديد من العملات المشفرة المشهورة مثل USDT، BSV، TRX…

بينما حلت في المرتبة الثانية في قائمة المنصات الأعلى من حيث حجم التداول اليومي والشهري منصة ZB بتداول يومي يقدر بـ1.3 مليار دولار وحجم شهري بلغ 39.3 مليار دولار.

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في المرتبة الثالثة حلت منصة CoinBene التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها بحجم تداول يومي يقدر بـ1.2 مليار دولار وبحجم تداول شهري يقدر بـ 38 مليار دولار.

بينما وفي ترتيب قائمة المنصات التداولية من حيث حجم التداول في فئة توفير تداول العملات المشفرة نظير العملات النقدية

فقد حلت المنصة الكورية Bithumb المرتبة الأولى بحجم تداول يومي قدر بـ463 مليون دولار وبـ13.9 مليار دولار شهريا.

بالرغم من ذلك سجلت منصة Bithumb انخفاض في حجم التداول الشهري بنسبة 37% منذ شهر مايو الماضي.

منصة كوين بايس حلت في المرتبة الثانية بحجم تداول يومي يقدر بـ424 مليون دولار وبـحجم تداول شهري يقدر بـ12.7 مليار دولار.

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