"صن نتورك" الجديدة تنطلق هذا الأسبوع وتعِد بـ "سعة غير محدودة"

تام شمس - الاثنين 5 أغسطس 2019 02:53 مساءً - أعلن جستين صن، مؤسس منصة بلوكتشين لترون، أن الإصدار الأول من حل قابلية التوسع لترون (TRX) الذي يسمى "صن نتورك" سيتم إصداره يوم ١٠ أغسطس، في تغريدة تم نشرها يوم ٤ أغسطس.

قابلية توسع لبلوكتشين ترون بمئة ضعف

في تغريدة له، ادعى صن أن الإصدار الأول من الشبكة سوف يسمح بالتوسع ١٠٠ضعف وبناء التطبيقات اللامركزية على الجوانب.

ووفقًا لموقع الويب الرسمي لشبكة "صن نتورك" - الذي ترتبط به تغريدة صن - سيحتوي نظام السلاسل الجانبية الجديد على معاملات مجانية، ورسوم أقل ١٠٠ مرة، ودعم التطبيقات اللامركزية (DApp) وتأكيد أسرع للمعاملات.

علاوة على ذلك، ستسمح صن نتورك أيضًا بأوقات تنفيذ ذكية للعقود وعمليات السحب والإيداع المتداخلة. ووفقًا لقسم آخر من الموقع المذكور أعلاه:

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"تم تصميم "صن نتورك" أيضًا لتوفير سعة غير محدودة لشبكة ترون الرئيسية لدعم العدد المتزايد من المعاملات."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية يوليو، في تصنيفها الأخير، وضع المركز الصيني لتطوير المعلومات والصناعة بيتكوين (BTC) في المرتبة الحادية عشرة على قائمة من ٣٧ عملة رقمية من حيث التكنولوجيا، بينما وضع ترون في المرتبة الثالثة.

وفي أبريل، أعلنت شركة لايتننغ لابز لتطوير البلوك أنها أصدرت النسخة ألفا الأولى من إصدارها من حل قابلية تطوير شبكة البرق المسرّعة لشبكة بيتكوين الرئيسية (BTC).