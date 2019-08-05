سعر لايتكوين يفشل في تجاوز ١٠٠ دولار في يوم التنصيف

تام شمس - الاثنين 5 أغسطس 2019 02:53 مساءً - كانت كل الأنظار تدور حول سعر لايتكوين (LTC) يوم ٥ أغسطس، حيث فشل تنصيف المكافآت في إثارة الأسواق وتحقيق مكاسب للمستثمرين.

مخطط سعر لايتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

مكاسب لايتكوين تفشل في تحقيق عائد ملموس

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ أنه يتم تداول لايتكوين، وهي خامس أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، عند حوالي ٩٤ دولارًا يوم الاثنين، قبل ساعة واحدة فقط من التنصيف.

وبمجرد اكتمال العملية، سوف يكسب القائمين بالتعدين ١٢,٥ لايتكوين فقط لكل مجموعة من المعاملات المعدنة، بدلًا من ٢٥ لايتكوين الحالية. وعلى الرغم من أن هذه الندرة المتزايدة غير مضمونة، فإنها تتمتع بالقدرة على رفع سعر التوكن، ويقدم كوينيتيلغراف تقارير عن بناء الترقب قبل التنصيف الثاني لبيتكوين (BTC) في مايو ٢٠٢٠.

ولكن بالنسبة إلى لايتكوين، لم ينجح التصيف بعد في تنشيط الأسواق الجانبية، حيث كسب زوج لايتكوين مقابل الدولار ٣٪ فقط على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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وفي الواقع، تفوقت عملة بيتكوين على لايتكوين وجميع العملات الأخرى بين أعلى العشرين مع بداية الأسبوع، حيث ارتفعت بنسبة تقارب ١٠ ٪ على خلفية التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تركزت على الصين.

"في السوق الهابطة، رأى الكثير من المتداولين أن تخفيض لايتكوين إلى النصف يعتبر تجارة أساسية جيدة وأصبحت مزدحمة للغاية"، هذا ما قاله إريك تيرنر، مدير الأبحاث في شركة بلوكتشين لتحليل البيانات، مساري، لقناة الجزيرة الإخبارية حول خبر تنصيف لايتكوين يوم ٣ أغسطس.

وأضاف قائلًا:

"الآن وقد تم التنصيف، بدأ بعض المستثمرين في الخروج من المعاملات. تميل عمليات التنصيف إلى تحديد الأسعار، وبالتالي فإن الحدث بحد ذاته ليس هو المحفز الإيجابي الذي يتوقعه الكثيرون".

وقد نشر كوينتيليغراف دليلًا مخصصًا لتنصيف لايتكوين، حيث جمع النظريات الرئيسية حول ما يمكن أن يعنيه لك للتوكن على المدى القصير والطويل.