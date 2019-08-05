عملاق التجزئة “وول مارت” يستعد لإطلاق عملة رقمية لمنافسة عملة “فيسبوك” الرقمية

أشارت بعض المصادر الاخبارية بأن عملاق التجزئة “وول مارت” يستعد لإطلاق عملة رقمية لمنافسة عملة فيسبوك.

وهو ما ظهر في تقرير براءة الاختراع صدر حديثا لصالح “Walmart” يظهر بحثها وتطويرها لعملة رقمية مستقرة.

يمكن القول أن البحث والتطوير الذي تخوضه شركة “وول مارت” التي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية

جاء على اثر إطلاق شركة فيسبوك لعملة “ليبرا”

والتي جعلت وسائل الاتصال العالمية تتفاعل مع الحدث خاصة بعد عرض المشروع على الكونغرس الأمريكي ومناقشة هذا الأخير له.

براءة الاختراع المنشورة تظهر بأن شركة “Walmart” تقدمت بملف براءة الاختراع الجديد والذي يحمل الرقم 20190236564 وتسمية “نظام وطريقة عمل العملة الرقمية على البلوكشين”.

فحوى براءة الاختراع التي حصلت عليها “وول مارت” تتمثل في ما يلي:

“انشاء وحدة وعملة رقمية عن طريق ربط العملة الرقمية الواحدة بعملة عادية، تخزن معلومات الوحدة الرقمية في كتلة البلوكشين، ويتم بواسطتها الدفع في عمليات الشراء”.

من الميزات المثيرة التي ستحملها العملة المشفرة الجديدة لوول مارت هي امكانية انفاق واستبدال النقد مقابل العملة المشفرة ما يعني رسوم منخفضة للغاية عند انجاز المعاملات.

كما تحمل العملة المشفرة في براءة الاختراع المنشورة ميزة أنها ستكون مفتوحة أمام الشركات للمشاركة في عملية استبدال العملة المشفرة بعملة نقدية.

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بمعنى يمكن أن يتم ربط عملة “Walmart” الرقمية بالدولار الأمريكي أو تكون مرتبطة بأي عملة أخرى سواء نقدية أو مشفرة أخرى.

بذلك اتاحة امكانية الوصول للأنظمة المالية التقليدية مثل بطاقات الائتمان وغيرها واستخدام حساب يقبل العملات المشفرة أي اعتماد نظام وساطة فعال في التعاملات المالية.

من بين أهم الفوائد التي يمكن أن يجنيها مستخدمو العملة المشفرة الجديدة المقدمة من “وول مارت” أنها ستسهل عليهم شراء السلع والخدمات وستكون العملية سريعة للغاية وبرسوم قليلة جدا.

وطبعا الأمر كله مازال حبيس الأوراق لغاية التطبيق الفعلي واطلاق العملة المشفرة الجديدة من “وول مارت”

ومن الممكن أن تبقى الأمور هادئة مترقبة لما سيحدث أولا مع شركة فيسبوك وعملتها الرقمية “ليبرا”

بعدها قد نرى “وول مارت” وغيرها من العديد من الشركات الكبرى تسير على نفس خطى وتصدر عملاتها الرقمية.

الخبر الصادر من “وول مارت” خبر ايجابي ومؤثر بعض الشيء في سوق العملات المشفرة، إذ تفاعل السوق مع الخبر وارتفع البيتكوين وغيره من العملات المشفرة بشكل واضح.

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