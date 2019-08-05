قانون إيراني جديد: الحكومة لن تعترف بالمعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 5 أغسطس 2019 12:50 صباحاً - وضعت الحكومة الإيرانية قانونًا جديدًا لا يقبل العملات المشفرة كعملة قانونية ولا يقر المعاملات المحلية التي تتم باستخدام العملات المشفرة.

ففي ٤ أغسطس، صادق مجلس الوزراء الإيراني على مشروع قانون جديد وأصدره قائلًا إن الحكومة لن تعترف بأي نشاط تجاري محلي يتعلق بالعملات المشفرة.

ووفقًا للتقرير، ينص مشروع القانون الجديد على أن الحكومة والنظام المصرفي لن ينظران إلى العملات الرقمية على أنها عملات قانونية، وأن البنك المركزي الإيراني لن يضمن قيمتها.

ويأتي مشروع القانون الجديد في أعقاب تعليقات من نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، الذي أعلن في يوليو أن بيع وشراء العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) غير قانوني.

يُسمح بالتعدين وإن كان مع مخطط تراخيص صارم

سبق أن صرّحت إيران بتعدين العملات المشفرة كنشاط صناعي ضمن مخطط تصاريح محدد. ومن أجل تعدين العملات المشفرة في إيران، سيتعين على القائمين بالتعدين المحليين الحصول على موافقة من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، بالإضافة إلى التأكد من أن منشآت التعدين الخاصة بهم تقع خارج محيط يبلغ طوله ٣٠ كيلومترًا من جميع المراكز الإقليمية في البلاد.

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وقد تم استبعاد العاصمة طهران ومدينة أصفهان المركزية من القائمة حيث أنهما ستمارسان قيودًا تنظيمية أكثر صرامة، حسبما يشير موقع بريس تي في. وكجزء من القواعد الجديدة، سيتم فرض رسوم على القائمين بتعدين العملات المشفرة لاستخدام الطاقة على أساس الأسعار المطبقة على تصدير الطاقة من إيران.

وفي الوقت الذي أصبح فيه التعدين قانونيًا في البلاد، أشار نائب رئيس إدارة الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية مؤخرًا إلى أن الوكالة لم تصدر تراخيص لاستيراد معدات تعدين العملات الرقمية إلى البلاد.

وفي ٣١ يوليو، ألقت شرطة المقاطعة الإيرانية القبض على شخص بتهمة تهريب معدات تعدين عملات مشفرة تبلغ قيمتها حوالي ٢٣٠٠٠٠ دولار.

وقد تم تقديم مشروع قانون العملات المشفرة الجديد في إيران في ضوء تزايد شعبية تعدين العملات المشفرة كوسيلة لتجنب العقوبات الدولية.