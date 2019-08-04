بيتكوين تقترب من ١١٠٠٠ دولار في حين تشهد العملات البديلة نتائج مختلطة

تام شمس - الأحد 4 أغسطس 2019 11:48 مساءً - الأحد ٤ أغسطس - واصلت بيتكوين (BTC) اكتساب الزخم اليوم، حيث اقترب سعرها من علامة ١١٠٠٠ دولار. وتشهد أعلى ٢٠ عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية نتائج متضاربة خلال اليوم، مع كون معظم الأرباح والخسائر حول أو أقل من ٢٪.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

شهدت عملة بيتكوين حركة صعودية كبيرة هذا الأسبوع، حيث ارتفعت بنسبة ١٥٪ من حوالي ٩٥٠٠ دولار إلى ما يقرب من ١١٠٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة. وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، واصلت بيتكوين نموها بشكل مطرد، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة ١,٦٦٪ إلى ١٠٩٤٤ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت إيثريوم (ETH)، وهي العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية، بنحو ٠,٦٪ ليتم تداولها عند ٢١٩,٩٥ دولارًا. وعلى مدى الأسبوع الماضي، ارتفعت إيثريوم ما يقرب من ٦٪، وفقا لكوين ماركت كاب.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تشهد ريبل، وهي العملة الثالثة الأعلى من حيث القيمة السوقية، مكاسب في وقت كتابة المقالة، حيث ارتفعت بنسبة ١,٧٦٪ إلى ٠,٣٢٢ دولار على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، ونمت بنسبة ٤٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

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مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

شهدت تيزوس (XTZ)، وهي تحتل المرتبة ١٥ بين أعلى عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكبر المكاسب بين أفضل ٢٠ عملة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، ارتفعت تيزوس بنسبة ٧,٩٧٪ ليتم تداولها عند ١,٤٨ دولار، وفقا لكوين٣٦٠.

علاوة على ذلك، فإن تيزوس هي أيضًا الفائز خلال الأسبوع، حيث ارتفع سعرها بنسبة ٤٧٪ تقريبًا خلال الأيام السبعة الماضية.

وعلى النقيض من ذلك، فإن تشين لينك (LINK)، وهي أكبر ١٧ عملة من حيث القيمة السوقية، تشهد أكبر الخسائر من بين أعلى ٢٠ عملة، بانخفاض ٣,٩٤٪، وفقًا لكوين٣٦٠.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية ٢٨٤ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، مرتفعة من حوالي ٢٦٠ مليار دولار قبل سبعة أيام. وقد انخفض حجم التداول اليومي بشكل طفيف من أعلى مستوياته الأسبوعية إلى ٤٧ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب.

وفي الوقت نفسه، فإن حصة بيتكوين في السوق حطمت الأرقام القياسية السنوية بشكل ثابت خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت من ٦٤٪ إلى ٦٦,٨٪ في وقت كتابة المقالة.

هيمنة البيتكوين على السوق خلال العام الماضي. المصدر: كوين ماركت كاب