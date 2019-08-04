متصفح “Brave” أم “Opera” أيهما الأفضل لتصفح الانترنت بشكل أكثر خصوصية

الخصوصية والأنترنت لطالما نشبت حولهما العديد من القضايا.

يرى العديد من المحللين التقنيين بأن البيانات هي النفط الجديد، والكل يسعى لأخذ حصته.

تعتبر شركة فيسبوك أحد أهم الرموز الحالية المتهمة بجرم سرقة بيانات المستخدمين واستخدامها في عدة أغراض دون اعتبار لرأي المستخدم.

لتظهر بعض الشركات التقنية وتقترح بعض الحلول للحد من سرقة بيانات المستخدمين عند تصفح الانترنت من خلال اصدار متصفحات تحترم الخصوصية وهما كل من:

“Brave” و “Opera”.

في هذا المقال سنتعرف على خدمات هاته المتصفحات

من خلال مقارنة خصائصهما مع بعضهما البعض والتعرف على أيهما أفضل في تصفح الانترنت بشكل أكثر خصوصية.

1- استعمال VPN:

خدمة VPN أحد أشهر الطرق لإخفاء عنوان IP الأصلي والذي يعد من الطرق الأكثر شيوعا واستخداما في تحديد مكان المتصل بالانترنت.

خدمة VPN لا توفر امكانية اخفاء الاعلانات إلا إذا كانت ميزة يوفرها موفر الخدمة، بينما توفر امكانية تجاوز الحدود الجغرافية والاتصال الافتراضي من مكان غير مكانك الأصلي، كما أن خدمة VPN مفيدة عند الاتصال بشبكة WI-FI عامة لحماية البيانات، وتفيد أيضا في تجاوز الرقابة.

كلا المتصفحين “Brave” و “Opera” يدعمان VPN مع عرض مجموعة من الدول للاتصال افتراضيا من خلالها.

2- TOR و DUCKDUCKGO:

أحد الأسماء البارزة في الحفاظ على الخصوصية على الانترنت متصفح TOR الذي به ميزة الدخول على الانترنت المظلم وامكانية التصفح البصلي من خلال التصفح المشفر والذي يمر بعدة خوادم أنشئها متطوعون عبر العالم تمر به عملية تصفح الأنترنت ومحرك بحث DUCKDUCKGO الذي يوفر خصوصية عالية وعدم تتبع ما يبحث عنه المستخدم.

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متصفح Brave قام بالشراكة مع كل من TOR و DUCKDUCKGO وأصبح يوفر خاصية البحث عن طريق هذا الأخير في الصفحة الرئيسية للمتصفح.

ممكن في هاته النقطة متصفح Brave يتفوق على متصفح أوبرا التي لا توفر هاتين الخاصيتين.

3- التطبيقات المدمجة والمزايا الاضافية:

يتميز كل من متصفح “Brave” و “Opera” بجملة من التطبيقات والاضافات يمكن للمستخدمين استعمال ما يناسبهم منها.

فمتصفح Brave يوفر امكانية الربح والمكافأة نظير استعماله ومشاهدة بعض الاعلانات المختارة والدفع عن طريق العملة المشفرة BAT.

بينما يوفر متصفح أوبرا أيضا جملة من المزايا أبرزها دعم حفظ العملات الرقمية المشفرة وامكانية استعمالها في عمليات الدفع والشراء المباشر على الانترنت.

في النهاية نرى بأن كلا المتصفحين يوفرون خدمات تصفح الأنترنت بخصوصية لا توجد في المتصفحات العادية وأن لكل ميزاته وخصائصه.

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