تقرير: تم الحصول على ١,٢ مليون دولار من بيتكوين عبر عمليات الاحتيال بتهديدات القنابل

تام شمس - الأحد 4 أغسطس 2019 09:48 مساءً - حصل مجرمو الإنترنت على ١,٢ مليون دولار في بيتكوين من خلال "عمليات الاحتيال والتهديد بالقنابل" في الأشهر الـ ١٢ الماضية، وذلك حسبما ذكرت شركة سيمانتيك للأمن السيبراني يوم ٣٠ يوليو.

ففي عمليات الاحتيال بالابتزاز، يرسل المحتالون إلى الضحايا رسائل بريد الإلكتروني تتضمن كلمة مرور قديمة خاصة بهم في سطر الموضوع، مدعين أن الجهاز قد تعرض للاختراق. وتشير الرسالة أيضًا إلى أن المحتال يكون بحوزته صورة أو مقطع فيديو للضحية وهو يبحث في مواقع الويب الإباحية، والتي تم الحصول عليها ظاهريًا من خلال كاميرا ويب تم اختراقها.

وفي حالات أخرى، يدعي مؤلف رسالة البريد الإلكتروني أنه عضو في هيئة لإنفاذ القانون وأنه وجد مواد إباحية للأطفال على جهاز المتلقي.

يلمح مؤلف رسالة البريد الإلكتروني إلى أنه - إذا لم يرسل مستلم الرسالة المبلغ المطلوب من بيتكوين إلى العنوان المذكور - فستتم مشاركة الصور المحرجة مع أصدقاء الضحية أو أقاربه أو زملائه.

وعادة، يطلب المحتالون مئات الدولارات. وتطلب إحدى الرسائل التي نشرتها سيمانتك من المتلقي إرسال ٧٠٨ دولارات.

ابتزاز بيتكوين باستخدام التهديدات بالقنابل

تشير سيمانتك أيضًا إلى رسائل بريد إلكتروني مماثلة تحتوي على تهديدات بوجود قنبلة، مدعيةً ​​أن قنبلة مخفية قد زرعت في المكان الذي تجري فيه الضحية أعمالًا تجارية، والتي سوف تنفجر ما لم يتم إرسال بيتكوين بنهاية يوم العمل. وفي هذه الحالة، تعرض لقطة الشاشة طلب المخادع لمبلغ ٢٠٠٠٠ دولار.

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مثال على بريد إلكتروني احتيالي للتخويف بقنبلة. المصدر: سيمانتيك

وفقًا لسيمانتك، فإن عمليات الاحتيال غير مستهدفة ومن المحتمل أن يتم الحصول على كلمات المرور المذكورة أعلاه من خلال إحدى عمليات تفريغ البيانات الضخمة الحديثة من المعلومات التي قد تكون حساسة.

ووفقًا للتقرير، في مايو ٢٠١٩، تلقت ٦٣ محفظة مرتبطة بهذه الحيل ما مجموعه ١٢,٨ بيتكوين، بقيمة ١٠٦٢٤٠ دولارًا في ذلك الوقت. وقد قدرت سيمانتك الدخل السنوي البالغ ١,٢ مليون دولار من خلال أخذ مثال شهر مايو كمتوسط ​​شهري محتمل.

وأوصت سيمانتك الأفراد باتخاذ تدابير أمنية إضافية للبريد الإلكتروني للحماية من عمليات الاحتيال هذه، ونصحت بعدم فتح رسائل البريد الإلكتروني من مصادر غير معروفة أو فتح الروابط والمرفقات في رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، في حالة تلقيها.