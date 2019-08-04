شركة Bitcoin.com تطلق منصة لتبادل العملات الرقمية المشفرة

شركة Bitcoin.com شركة تستضيف جملة من الخدمات المتعلقة بالبيتكوين حيث توفر بوابة خاصة به، وتوفر أيضا جملة من الخدمات المتعلقة بالبيتكوين كاش، وتوفر محفظة خاصة بكليهما.

بالاضافة إلى توفير منصة تقديم الأخبار المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وخدمات التعدين والألعاب.

أعلنت الشركة مؤخرا عن إطلاق منصة لتبادل العملات الرقمية المشفرة وتخصيص نطاق فرعي لها يحمل تسمية Exchange.Bitcoin.com.

الشركة في باديء الأمر لم توضح الأمر ولم تقم بالتحديثات المطلوبة ما جعل الموقع عند فتحه يفتح مباشرة عند العد التنازلي لإطلاق المنصة التبادلية ما أثار حيرة المتابعين.

لتقوم الشركة بعدها باضافة خدماتها في القائمة العلوية للموقع مبينة بأن المنصة التداولية الجديدة هي أحد فروع الشركة.

بذلك فإن منصة Exchange.Bitcoin.com هي أحدث اضافة لمجموعة منتجات شركة Bitcoin.com.

وضحت الشركة الأمر أكثر من خلال بيان صادر عنها مفاده ما يلي:

“نعتقد أن شبكة تداول البيتكوين ستعتمدها جماهير في مختلف أرجاء العالم، كما نعتقد بأنه من المهم تعزيز الأسواق أكثر وتوفير خيارات أوفر”.

من المتوقع أن تتوفر المنصة الجديدة في أوائل شهر سبتمبر.

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المنصة الجديدة ستوفر دعم شريحة كبيرة من العملات المشفرة أبرزها:

البيتكوين، البيتكوين كاش، الايثيريوم، اللايت كوين بالاضافة إلى تقديم حوالي 50 زوج من التداول.

كما ستدعم المنصة التداولية الجديدة الرموز المميزة المبنية على بروتوكول SLP المرتبط ببلوكشين البيتكوين كاش.

صرح السيد “روجر فير” الرئيس التنفيذي السابق لشركة Bitcoin.com قائلا:

“نحن بصدد الدخول على شيء مثير للغاية مع رموز SLP، إنها بداية لعالم يمكننا فيه التعامل بالرموز المميزة بشكل كامل، وفي الوقت الذي سيدرك الناس فيها امكانيات هاته الرموز فسيبدؤون بالمطالبة بمكان لتداولها”.

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