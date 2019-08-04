شركة “فولفو” للسيارات تدخل عالم البلوكشين عبر منتج جديد

أعلنت شركة “فولفو” للسيارات والتي تعد أحد الشركات التابعة لمجموعة “تشجيانغ جيلي” القابضة يوم الجمعة الماضي بأنها أنتجت أول سيارة تحتوي على مادة الكوبالت المعاد تدويره بالكامل باستخدام تقنية البلوكشين.

التأكيد على الاعلان جاء على شكل رسالة بالبريد الالكتروني إلى وكالة رويترز.

علّقت من خلالها شركة “فولفو” أنها استعملت مادة الكوبالت المعاد تدويرها في الصين

مع مراقبة سلسلة هاته القوالب عبر تقنية البلوكشين لغاية الاخراج النهائي للسيارة.

بالنسبة لفائدة تقنية البلوكشين هنا فتتمثل في مراقبة مواد صنع السيارة واتاحتها للاطلاع عليها من طرف المنظمات الحكومية التي تشدد الخناق على شركات صناعة السيارات وتراقبها وتراقب المواد المستخدمة في الصناعة وتراقب عمالة الأطفال من عدمه.

الخبر المعلن عنه يعتبر بمثابة الضوء الأخضر لشركات صناعة السيارات بأكملها لاحتضان وتبني امكانيات البلوكشين وإدخاله في صناعتها.

من خلال ما تم نشره في اعلان الخبر الجديد من طرف شركة “فولفو” والذي جاء من ضمنه ما يلي:

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“لقد تم تعقب مادة الكوبالت المعادة التدوير بالصين إلى شركة فولفو للسيارات بمدينة Zhejiang على مدار الشهرين السابقين، والهدف هو توفير الشفافية الكاملة وامكانية التتبع”.

بالنسبة للنظام الذي تم اعتماده في تطوير البلوكشين ونظام المراقبة فمن انجاز شركة Circulor المتخصصة في صناعة البلوكشين.

دخول شركة “فولفو” للسيارات لتقنية البلوكشين واستغلالها في الصناعة من شأنه تشجيع باقي الشركات الأخرى لفعل المثل خاصة في ظل النتائج الايجابية المتحصل عليها.

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