دراسة جديدة: الاحتيال باستعمال البيتكوين حصد 1.2 مليون خلال 12 شهر الماضي

دراسة جديدة قام بنشرها المصدر تشير إلى تحقيق المحتالين ومجرمي الأنترنت ما يقدر بنحو 1.2 مليون دولار في عمليات سرقة تستهدف العملات المشفرة والبيتكوين بشكل خاص.

الدراسة من انجاز شركة برنامج مكافح الفيروسات Symantec والذي جاء في تقرير الدراسة بأنه قام بحظر 300 مليون رسالة وبريد الكتروني احتيالي في الأشهر الخمس الأولى من سنة 2019.

جاء في التقرير أن هناك العديد من القواسم التي تشترك فيها الرسائل المزعجة.

ومن بين أهم الحيل المستعملة في الرسائل المرسلة والتي تحتوي على ألغام ومجهزة للسرقة من خلال احتوائها وتركيزها على الجانب الجنسي لإثارة المتلقي وتجعله يقبل على تحميل الملف المرفق والاطلاع عليه.

كما هناك طريقة أخرى تكون فيها الرسال المرسلة ذات طابع ابتزازي من خلال احتواء الرسالة على تهديد بكشف صور وفيديوهات حميمية للضحية نتيجة لاختراق كاميرا الويب وفي حالة عدم الاستجابة للمرسلين فسيتم كشف ونشر الصور لجميع جهات الاتصال.

وفي العادة يتم امهال الضحية وقت معين للاستجابة والدفع بالبيتكوين لعدم فضح ونشر صوره الخاصة.

بالنسبة للمبالغ التي يطلبها المحتالون فتكون في حوالي بضع مئات من الدولارات في الحالة الواحدة.

وهناك حالات من الابتزاز يكون فيها التهديد بتفجير المبنى الذي يسكنه الضحية من خلال اخباره بأنه تم زرع قنبلة تحت المسكن وفي حالة عدم الاستجابة ودفع البيتكوين للمبتز فسيتم التفجير في ظرف زمني معين.

ووفقا لما جاء في التقرير فإن هاته الحيل السابقة آتت أكلها في العديد من المرات.

حيث تم تحليل 5000 عنوان بيتكوين منها 63 عنوان تم عن طريقه تلقي 243 صفقة من الضحايا.

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وفي شهر مايو 2019 لوحده استطاع المحتالون تحقيق ما مجموعه 12.8 بيتكوين أي ما يعادل 106 ألف دولار (عندما كان سعر البيتكوين عند 8300 دولار)

ليخرج التقرير وبالاعتماد على ما تم جنيه في 30 يوم لهذا النوع من الاحتيال بتقدير قيمة المسروق طيلة سنة كاملة بـ1.2 مليون دولار أمريكي.

عند رؤية المجهود والحيل المبتكرة لهاته العمليات الاحتيالية فإن المبلغ المحصل عليه من طرف الضحايا يعد مكسبا وعائدا جيدا للاستثمار فيه من طرف هؤلاء السارقين.

أشار التقرير إلى أن العينة المستهدفة برسائل الاحتيال عشوائية حيث هناك نساء يبلغن من العمر 86 سنة وتلقين رسالة جنسية احتيالية.

في الأخير وكنصائح نرفقها في نهاية كل مقالة على موقع الخليج 365 تتحدث عن الاحتيال نوصي بما يلي:

عدم فتح المرفقات أو النقر على الروابط في الرسائل الالكترونية القادمة من جهات غير معروفة.

تأمين جميع الحسابات الشخصية وخاصة المحافظ الرقمية بأرقام سرية قوية وفريدة.

تمكين آلية المصادقة الثنائية.

تغيير كلمة السر بشكل منتظم.

تغطية كاميرا الويب الخاصة بك في حالة عدم الاستخدام.

كانت هاته بعض الممارسات الصحية التي من شأنها ابقائك بعيد عن مثل هاته العمليات الاحتيالية.

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