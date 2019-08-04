“موني غرام” تكشف عن نتائج شراكتها مع شركة الريبل و استخدامها لـ عملة XRP الرقمية

تحدث الرئيس التنفيذي لـ شركة “موني غرام“, أليكس هولمز, حول فوائد الاتفاقية التجارية للشركة مع شركة الريبل و ذلك في تقديم ملخص أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2019.

وأكد أليكس هولمز على الجوانب المالية للاتفاقية و أشار إلى أن شركة الريبل دفعت 4.1 دولاراً مقابل كل سهم من أسهم “موني غرام” و رمزها “MGI”, علما بأن السهم كان يتداول آنذاك عند سعر 1.45 دولار.

وبدأت ثاني أكبر شركة لتحويل الأموال في العالم “موني غرام” في استخدام تقنيات الريبل في معاملاتها و الاستفادة من تكنولوجيا البلوكشين في تحويل الأموال.

وصرح أليكس هولمز بأن الريبل سيصبح الشريك الرئيسي لعمليات التسوية المالية باستخدام العملات الرقمية, و لم يقدم أليكس أي إحصائيات حول عدد المعاملات أو إجمالي حجم المعاملات بإستخدام منتج xRapid الخاص بالريبل.

وتتوقع “موني غرام” أن استخدام xRapid و عملة XRP الرقمية للتحويل الدولي سوف يقلل من احتياج رأس المال العامل و سوف يساعد الشركة على تحقيق أرباح إضافية.

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وأنهى أليكس هولمز حديثه حول الريبل وذكر بأن الشراكة سوف تمكن “موني غرام” من تحسين خدماتها و تحسين إدارة السيولة العالمية لدى الشركة.

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