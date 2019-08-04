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تحدث الرئيس التنفيذي لـ شركة “موني غرام“, أليكس هولمز, حول فوائد الاتفاقية التجارية للشركة مع شركة الريبل و ذلك في تقديم ملخص أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2019.
وأكد أليكس هولمز على الجوانب المالية للاتفاقية و أشار إلى أن شركة الريبل دفعت 4.1 دولاراً مقابل كل سهم من أسهم “موني غرام” و رمزها “MGI”, علما بأن السهم كان يتداول آنذاك عند سعر 1.45 دولار.
وبدأت ثاني أكبر شركة لتحويل الأموال في العالم “موني غرام” في استخدام تقنيات الريبل في معاملاتها و الاستفادة من تكنولوجيا البلوكشين في تحويل الأموال.
وصرح أليكس هولمز بأن الريبل سيصبح الشريك الرئيسي لعمليات التسوية المالية باستخدام العملات الرقمية, و لم يقدم أليكس أي إحصائيات حول عدد المعاملات أو إجمالي حجم المعاملات بإستخدام منتج xRapid الخاص بالريبل.
وتتوقع “موني غرام” أن استخدام xRapid و عملة XRP الرقمية للتحويل الدولي سوف يقلل من احتياج رأس المال العامل و سوف يساعد الشركة على تحقيق أرباح إضافية.
وأنهى أليكس هولمز حديثه حول الريبل وذكر بأن الشراكة سوف تمكن “موني غرام” من تحسين خدماتها و تحسين إدارة السيولة العالمية لدى الشركة.
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تعرف على تفاصيل شراكة الريبل مع “موني غرام”
مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
كانت هذه تفاصيل خبر “موني غرام” تكشف عن نتائج شراكتها مع شركة الريبل و استخدامها لـ عملة XRP الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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