بورصة أوكي إكس تُطلق منصة تحليلات البيانات لتداول المشتقات

تام شمس - الأحد 4 أغسطس 2019 12:50 صباحاً - أطلقت بورصة الأصول الرقمية التي تتخذ من مالطا مقرًا لها، أوكي إكس، منصة جديدة لتحليلات البيانات الشاملة تغطي اتجاهات التداول للمشتقات.

ووفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف، فإن هذه المنصة ستسمح لمستخدمي أوكي إكس برؤية بيانات في الوقت الفعلي عن العقود المستقبلية للبورصة وأسواق المقايضة الدائمة لتسع توكنات رئيسية، بما في ذلك أعلى العملات المشفرة وهي بيتكوين وإيثريوم وريبل.

وتوفر المنصة ستة مؤشرات لاتجاهات السوق على النحو التالي: نسبة الصفقات الطويلة/القصيرة، والأساس، وحجم الفائدة المفتوحة وحجم التداول، وحجم الشراء/البيع، ومؤشر توجهات المتداول الأعلى، وهامش متوسط ​​المتداول الأعلى المستخدم.

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ووفقًا للإعلان، فإن الهدف من هذه المنصة - المسماة Futures & Perpetual Swap Market Data - هو تقديم بيانات تداول غير متحيزة للعملاء لتوجيه أنفسهم بشكل أفضل وإنشاء استراتيجيات تداول في سوق المشتقات.

وقد علق أندي تشيونغ، رئيس العمليات في أوكي إكس، أن تداول المشتقات قد يكون صعبًا للغاية:

"يتطلب تداول المشتقات منحنى تعليمي أكثر حدة، لأنه ينطوي على استخدام الهامش والروافع المالية. وبمجرد أن ندرك أنه لا يوجد الكثير من البيانات المتاحة في السوق بالفعل لمساعدة المستخدمين على تحليل اتجاهات السوق، فقد قررنا إنشاء أداة يمكن أن تفيد مستخدمينا. ولهذا السبب أطلقنا منصة البيانات الكبيرة هذه، ونحن فخورون بأن نقول إننا أول من قدم هذه الصناعة في هذا النوع من البيانات."