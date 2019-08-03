ما هي أهمية السيولة (الفوليوم) في صفقات البيتكوين و العملات الرقمية؟

الحجم الكبير وفي كثير من الأحيان له تأثير خاص وممكن في شتى مجالات الحياة.

فعلى سبيل المثال: حافلة كبيرة يمكن أن تتسبب بأضرار جسيمة عند اصطدامها بجدار أكثر بكثير من سيارة صغيرة.

بنفس المثال السابق يمكن النظر لتداول العملات الرقمية المشفرة.

عادة ما يُنظر لأحجام التداول اليومية والشهرية لأحد العملات الرقمية المشفرة كبيان ومؤشر يمكن الاستعانة به في رسم الأعمدة والمخططات السعرية، كما يمكن مقارنة هذه الأعمدة مع بعضها البعض للكشف عن نشاط وحجم التبادل نظير جدول زمني معين.

بالنسبة للبيانات الخاصة بحجوم التداول والسيولة أو ما يعرف أيضا بـ الفوليوم فهناك عدة مواقع مختصة بالبيانات توفرها مثل موقع CoinMarketCap.

ماذا يعني ارتفاع حجم التداول والسيولة؟

ارتفاع حجم التداول يعني تدفق نقدي كبير وزيادة في نسبة السيولة، بمعنى أن هناك اقبال مزيد من الأشخاص للبيع و الشراء بالأصل المالي، ويضعون أموالهم فيه، يمكن استخدام حجم السيولة لقياس مدى الاهتمام بالأصل.

في هذه المقالة سنعطي مثال بالبيتكوين ويمكن تطبيق هذا المثال على كافة العملات المشفرة الأخرى.

سجل البيتكوين حجم تداول كبير مع نهاية سنة 2017 و ذلك بسبب دخول عدد كبير من المستثمرين الجدد إلى سوق العملات الرقمية.

وعلى النقيض من ذلك نجد الفترة التي انخفض بها سعر البيتكوين (خريف 2018) فإن السيولة والفوليوم انخفض بأقل بكثير مما وصله في وقت سابق.

بذلك فإن للحجم دور في حركة الأسعار ويمكن أن تقدم دليل واضح حول اهتمام الأفراد في عملية التداول لعملة معينة.

بالاضافة إلى جملة المعلومات العامة فيمكن أن يبين الحجم في بعض الأحيان حدوث تغيير في اتجاه العملة.

يشار إلى الاختلاف بشكل شائع في حالة مؤشر القوة النسبية “RSI” بالاختلاف أو ما يصطلح عليه بالدايفرجنس.

أحيانا يكون سعر العملة مطابقا لحجم التداول وأحيانا يحدث اختلاف بين سعر البيتكوين وبين حجم التداول مثلما يظهر الشارت التالي:

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يوضح المنحنى تسجيل البيتكوين ارتفاع في السعر بينما حجم التداول أظهر اتجاه نزوليا (نقص كمية المشترين) لينخفض بعدها السعر مباشرة.

عندما يكون حجم التداول منخفضا فإن تقلبات الأسعار تظهر بشكل أكثر عنفا.

ويعود ذلك إلى الطلبات الضعيفة على العملة ما يعني صعوبة وجود اتفاق وارضاء بين البائع والمشتري.

وإذا ما حدث طلب ضخم في الشراء أو البيع فإن ذلك يؤثر بشكل دراماتيكي على سعر العملة التي تستجيب وتتفاعل مع ذلك بشكل مباشر.

تحدثنا حول البيتكوين ومثلما أخبرنا فإن الأمر مشابه للعملات البديلة altcoin.

حيث وإذا ما لم تحصل عملة مشفرة بديلة حجم تداول كبير فإنه يصعب عملية التفريغ أو الزيادة في حجم الصفقة نظرا لعدم وجود عدد كاف من الطلبات.

مثال: اذا كان سعر العملة المشفرة “س” 0.10 دولار لكل وحدة فإنه وإن لم يتوفر حجم تداولي كبير

وتوجد فقط بعض الأوامر والطلبات الصغيرة ما يعني أن العملة “س” ستواجه ركود في السعر والطلبات اللاحقة تكون منخفضة بشكل ملحوظ ما يعني انخفاض السعر بشكل ملحوظ.

وإذا ما حاول أحد “الحيتان الكبيرة” المالكة للعملة “س” تصفية ما بحوزته دفعة واحدة فيؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في الأسعار في حالة عدم توفر أوامر شراء عند 0.10 دولار.

هناك عدة مؤشرات لقياس الفوليوم وحجم التداول ومنها:

Chaikin Money Flow الذي يحمل الاختصار (CMF)

On Balance Volume الذي يحمل الاختصار (OBV)

للعلم أن المؤشرات سابقة الذكر تفيد ضمن أطر زمنية معينة وقد تكشف عن تطابق في بعض الأحيان، لكن قد تحدث بعض التزييفات والاشارات الخاطئة في أحيان أخرى

وعليه يجب على المتداول تطوير ما يصلح لنظامه التداولي الشخصي.

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