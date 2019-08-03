بنك شينهان في كوريا الجنوبية يطور نظام إقراض أسهم قائم على بلوكتشين

تام شمس - السبت 3 أغسطس 2019 09:49 مساءً - يقوم بنك شينهان، وهو أقدم بنك في كوريا الجنوبية، بتطوير منصة لإقراض الأسهم مدعومة بتقنية دفاتر السجلات الموزعة (DLT)، وذلك وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية إيكونونيوز يوم ١ أغسطس.

إقراض الأسهم على أساس بلوكتشين

وفقًا للتقرير، وقع بنك شينهان للاستثمارات المالية اتفاقية مع شركة دايركشنال للخدمات المالية لتطوير خدمة إقراض أسهم قائمة على أساس بلوكتشين في ٢٨ مايو. ويعتبر إقراض الأسهم الشخصية جزءًا من تطوير أوسع للخدمات المالية المبتكرة التي تتبعها الشركة حاليًا.

ليست أول خدمة من شينهان تعتمد على بلوكتشين

في نهاية شهر مايو، أطلق بنك شينهان، أيضًا، نظامًا للإقراض قائم على بلوكتشين لتعزيز كفاءات التكلفة والوقت في عملية الإقراض، مما يُمكّن الجمهور من التقدم بطلب للحصول على قروض عبر الإنترنت والحصول على ائتماناتهم دون تفاعل مباشر. وأوضح نيلسون تشو مؤسس شركة كادينس ومديرها التنفيذي أن سوق التوريق للائتمان الخاص في "حاجة ماسة للابتكار".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف الشهر الماضي، أطلقت كادينس، وهي شركة استثمار بديل أمريكية تدعم بلوكتشين، منصة استثمارية للديون لتحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة لفئة أصول الدين الخاصة من أجل مساعدة الشركات على تنمية أعمالها.

في مايو، بدأت التقارير تتداول بأن بورصة ماليزيا، ومقرها كوالا لامبور، تعمل على استعارة الأوراق المالية وإثبات المفاهيم التي تدعم بلوكتشين.