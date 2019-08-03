تطبيق عملي: كيف تستفيد من تقنيات البلوكشين في عالم الصكوك العقارية؟

يقدم البنك الدولي احصائية مفادها بأن 30% من سكان العالم يتمتعون بحق الملكية الرسمي لأراضيهم.

ونقصد بالرسمي هنا أي بمصادقة الحكومة وبوجود أوراق ملكية تثبت ذلك.

في زامبيا وعلى سبيل المثال الحصول على سند وعقد ملكية لمنزلك قد يغير حياتك ويجعل قيمة المنزل 10 أضعاف قيمته بدون عقد، كما يصبح الفرد الزامبي مؤهلا للحصول على خدمات الرعاية الصحية والقروض المصرفية.

لكن عملية معالجة الملفات المطالبة بتوثيق الأراضي والحصول على عقود ملكية في زامبيا صعبة للغاية بل وبها العديد من مظاهر الفساد والبيروقراطية.

حاليا ووفقا للمصدر هناك أكثر من نصف مليون سجل أراضي في زامبيا.

176 ألف منها فقط من هذه السجلات كاملة، وتصدر الحكومة ما مقداره 7000 سجل ملكية في السنة فقط.

وعليه ولمعالجة الملفات المودعة فإن الأمر يتطلب عشر سنوات.

تغير هذا الأمر بشكل كبير بعد بدء الحكومة الزامبية تسجيل ملكية الأراضي على بلوكشين في أواخر 2018.

حيث قامت شركة Medici Land Governance بالتعاون مع الحكومة الزامبية بمعالجة 56 ألف ملف من سندات الملكية في أقل من 3 أشهر.

محطمين بذلك الرقم السابق والذي كان معالجة 7000 ملف في ظرف سنة.

وعلى عكس الطرق التقليدية والتي يمكن التلاعب بمعطياتها

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فإن تقنية البلوكشين محصنة ومقاومة للتلاعب بالمعلومات المسجلة أول مرة.

وليست دولة زامبيا وحدها من قامت بتجربة تقنية البلوكشين في الجانب العقاري وسندات الملكية.

بل هناك العديد من الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العالم التي توجهت لحل النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي عن طريق تقنية البلوكشين.

تقدم تقنية البلوكشين إمكانية تتبع ملكية المستخدمين لأراضيهم ومنحهم سيطرة أكبر عليها.

في البلدان المتقدمة مثل جورجيا مثلا فإن شراء منزل لا يستغرق من الوقت سوى 10 ثوان!

كما أقبلت الحكومة البريطانية بالاعتماد أيضا على تقنية البلوكشين لأتمتة سجلات ملكية الأراضي وتحسين الشفافية حولها.

تقنية البلوكشين وبفضل ما تقدمه من امكانية حفظ البيانات والرجوع إليها بسهولة وعدم امكانية التلاعب بها

الأمر الذي يجعل منها ملاذا آمنا لتسجيل الأراضي والممتلكات العقارية والتي لطالما شكلت صراعات بين الأفراد والقبائل حولها.

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