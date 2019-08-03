عملاقة التعدين برقائق أسيك "بيتماين" تخسر ٦٢٥ مليون دولار، وتتوقع بعض الأرباح في أبريل

تام شمس - السبت 3 أغسطس 2019 06:48 مساءً - خسرت شركة بيتماين الصينية للتعدين وصناعة أجهزة التعدين بدوائر متكاملة مخصصة للتطبيقات (أسيك) ٦٢٥ مليون دولار في الشهرين الأولين من هذا العام، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية "كيو كيو" في ٢ أغسطس.

فقدات مئات الملايين

وفقًا للتقرير، تكبدت الشركة خسائر بلغت ٦٢٥ مليون دولار بحلول شهر مارس و٣٤٥ دولارًا خلال شهر يناير و٢٨٠ مليون دولار خلال شهر فبراير. وتفيد التقارير أن هذه النتائج كانت مدفوعة بمبيعات رقائق أسيك عتيقة الطراز ١٦ نانوميتر بأسعار منخفضة، وبمجرد أن يتم مسح المخزون من هذه الآلات، من المتوقع أن يتم تحقيق أرباح جديدة من بيع منصات التعدين الجديدة من طراز ٧ نانومتر.

ومن المتوقع أن يصل هامش الربح الإجمالي للشركة إلى ٣٠٪ في أبريل بفضل مبيعات الجهاز المذكور أعلاه. وفي نهاية شهر مارس، أعلنت الشركة أنه من المتوقع أن يتم إطلاق أجهزة التعدين من سلسلة أنتمينر إس١٧ ٧ نانومتر يوم ٩ أبريل.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يونيو، تقوم بيتماين بإعادة النظر في خطط لطرح عام أولي بينما بدأ سوق العملات المشفرة في تسجيل أرباح مرة أخرى. وبينما كانت الشركة تأمل في جمع ٣ مليارات دولار من الاكتتاب العام الأولي المزمع إجراؤه في هونغ كونغ، أشار أحدث تقرير إلى أن هدف جمع الأموال سيتم تخفيضه إلى ما بين ٣٠٠ مليون دولار و٥٠٠ مليون دولار إذا كانت مدرجة في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن كنعان كريتيف، المنافس الرئيسي لشركة بيتماين، أصبحت أول شركة تعدين صينية تقدم طلبًا للحصول على الاكتتاب العام في الولايات المتحدة.