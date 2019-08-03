بطاقة الدفع آبل لن توفر خاصية شراء العملات الرقمية المشفرة

بطاقة الدفع الائتمانية التي تم إطلاقها من طرف شركة آبل بالتعاون مع شركة Goldman Sachs لن تسمح بشراء العملات المشفرة.

وذلك وفقا لما ظهر في اتفاقية المستخدم المنشورة على موقع Goldman الالكتروني يوم أمس الجمعة.

حيث جاء في اتفاقية الاستخدام لبطاقة آبل بأنه لا يمكن استخدام البطاقة في شراء القروض النقدية أو العملات المشفرة أو رقائق ألعاب الكازينو و تذاكر اليانصيب.

لم يعلق بنك “جولدمان” حول المنشور وكذلك الأمر بالنسبة لشركة آبل للمصدر.

تعتبر بطاقة آبل أحد الخدمات التي تريد شركة آبل من خلالها زيادة ايراداتها

بعد أن كانت تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأيفون، والذي انخفضت مبيعاته بنسبة 12% في الربع الأخير.

ومن جانب بنك “جولدمان” فإن شراكته مع آبل تدخل في إطار جهود البنك لتوسيع خدماته الموجهة للمستهلك.

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“آبل” و “غولدمان” ليس الشركتين الوحيدتين التي أعلنتا حظرهما لشراء العملات المشفرة بل هناك عدة بنوك أمريكية وبريطانية حظرتها في وقت سابق مثل: شركة “لويدز” المصرفية و بنك “فيرجين مال”…

وتعارض البنوك سابقة الذكر شراء العملات الرقمية المشفرة بشكل مباشر بحجة أن العملات المشفرة شديدة التقلب وقد تؤذي مستخدميهم.

بالمقابل هناك العديد من الشركات المالية التي ترى في اتجاه معاكس تماما وتتسابق بشكل كبير لاصدار بطاقات ائتمانية تدعم العملات المشفرة وهو ما سبق وتحدثنا حوله في عدة مواضيع سابقة.

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