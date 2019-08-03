تعد مرحلة الطفولة أحد أهم مراحل التعلم، وهناك العديد من الأمثال والأقوال الشائعة التي تحث على استثمارها واستغلالها مثل: “التعليم في الصغر كالنقش على الحجر”.
حيث للطفل الصغير قدرة لحفظ كم كبير من المعلومات إذا ما تم تقديمها بشكل مناسب وسهل، تجعله يتذكرها مدى الحياة.
في بادرة جديدة من نوعها تم إطلاق معسكر ومخيم أطفال في كاليفورنيا لتعليم الأطفال تقنية البلوكشين.
المخيم للأجيال الصاعدة يمكنهم من فرصة التعرف أكثر على تقنية البلوكشين والعملات المشفرة القائمة عليها وكذا طريقة تعدين العملات الرقمية المشفرة بالاضافة إلى كيفية بنائها.
ترى مؤسسة المخيم “نجاح روبرتس” بأنه ولبناء مستقبل أفضل يجب الاستثمار المبكر في الأطفال.
حيث صرحت في هذا الصدد بما يلي:
“إذا لم يستوعب أطفالنا مالذي هم مقبلين عليه، فسيتأخرون على شغل مقعد على الطاولة العالمية”.
وتضيف:
“الأطفال سيكون بمقدورهم فهم النقود الرقمية وطريقة استخراجها، وكيفية تداولها أيضا، نحن نعلمهم بأن ينظروا لهذا العالم بطريقة مختلفة”.
وفقا للموقع الالكتروني للمخيم فإن تاريخ بدء المخيم فسيكون في 30 ديسمبر لغاية 4 يناير 2020 وسيتم عقده بمدينة إنجلوود ، كاليفورنيا، وسيستمر المخيم من الساعة 8 صباحا لغاية 6 مساءا ماعدا يوم 1 يناير (عطلة).
المخيم سيكون مفتوح لأي طفل من سن 9 إلى 17 سنة.
المخيم سيقدم برامج تعليمية مصممة ومخصصة لهاته الفئة العمرية.
يعتبر مخيم “Kids Crypto Camp” كامتداد لبرنامج “العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات” (STEM) الذي تنظمه وزارة التعليم الأمريكية.
بالنسبة للراغبين في المشاركة في المخيم فإن سعر المشاركة هو 299 دولار.
سيتلقى المشاركون جزء من هذا المبلغ على شكل كمبيوتر محمول، طائرة بدون طيار، هاتف ومحفظة تشفير.
اقرأ أيضا:
كيف تتعامل مع المخاوف و القلق عند التداول في عالم الكريبتو كرنسي؟
بنك الصين ينشر رسوم بيانية تعليمية حول البيتكوين لتعزيز ونشر ثقافة الكريبتو
بالفيديو… دورة تعليمية مجانية للمبتدئين في عالم العملات الرقمية و الكريبتو
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق أول مخيم تعليمي حول البلوكشين و تعدين البيتكوين موجه للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.