إطلاق أول مخيم تعليمي حول البلوكشين و تعدين البيتكوين موجه للأطفال

تعد مرحلة الطفولة أحد أهم مراحل التعلم، وهناك العديد من الأمثال والأقوال الشائعة التي تحث على استثمارها واستغلالها مثل: “التعليم في الصغر كالنقش على الحجر”.

حيث للطفل الصغير قدرة لحفظ كم كبير من المعلومات إذا ما تم تقديمها بشكل مناسب وسهل، تجعله يتذكرها مدى الحياة.

في بادرة جديدة من نوعها تم إطلاق معسكر ومخيم أطفال في كاليفورنيا لتعليم الأطفال تقنية البلوكشين.

المخيم للأجيال الصاعدة يمكنهم من فرصة التعرف أكثر على تقنية البلوكشين والعملات المشفرة القائمة عليها وكذا طريقة تعدين العملات الرقمية المشفرة بالاضافة إلى كيفية بنائها.

ترى مؤسسة المخيم “نجاح روبرتس” بأنه ولبناء مستقبل أفضل يجب الاستثمار المبكر في الأطفال.

حيث صرحت في هذا الصدد بما يلي:

“إذا لم يستوعب أطفالنا مالذي هم مقبلين عليه، فسيتأخرون على شغل مقعد على الطاولة العالمية”.

وتضيف:

“الأطفال سيكون بمقدورهم فهم النقود الرقمية وطريقة استخراجها، وكيفية تداولها أيضا، نحن نعلمهم بأن ينظروا لهذا العالم بطريقة مختلفة”.

وفقا للموقع الالكتروني للمخيم فإن تاريخ بدء المخيم فسيكون في 30 ديسمبر لغاية 4 يناير 2020 وسيتم عقده بمدينة إنجلوود ، كاليفورنيا، وسيستمر المخيم من الساعة 8 صباحا لغاية 6 مساءا ماعدا يوم 1 يناير (عطلة).

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المخيم سيكون مفتوح لأي طفل من سن 9 إلى 17 سنة.

المخيم سيقدم برامج تعليمية مصممة ومخصصة لهاته الفئة العمرية.

يعتبر مخيم “Kids Crypto Camp” كامتداد لبرنامج “العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات” (STEM) الذي تنظمه وزارة التعليم الأمريكية.

بالنسبة للراغبين في المشاركة في المخيم فإن سعر المشاركة هو 299 دولار.

سيتلقى المشاركون جزء من هذا المبلغ على شكل كمبيوتر محمول، طائرة بدون طيار، هاتف ومحفظة تشفير.

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