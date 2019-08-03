شراكة بين مشروع “Nexo” و “ماستركارد” لإطلاق بطاقات بنكية تدعم الكريبتو

أعلنت شركة “Nexo” أحد الشركات التي توفر خدمات الاقراض بالعملات المشفرة عن شراكة جديدة مع شركة “ماستر كارد” مفادها إطلاق بطاقة ائتمان بنكية تدعم العملات الرقمية المشفرة.

الاعلان عن الشراكة الجديدة تم يوم أمس 2 أغسطس من خلال بيان صحفي خاص.

وفقا للبيان فإن بطاقة Nexo Card هي البطاقة الأولى من نوعها التي تمنح المستخدمين القدرة على انفاق الرموز والعملات المشفرة الخاصة بهم عن طريق آلية الاقراض

بالاضافة إلى أن المعاملات تتم دون رسوم صرف شهرية أو سنوية.

وبالنسبة أيضا لما ستحمله هاته البطاقة من ميزات أبرزها امكانية استخدام قروض من التي توفرها شركة Nexo والتي تقوم باستردادها من حساب المستخدمين على شكل كريبتو.

بمعنى أن بإمكان المستخدم استخدام البطاقة بشكل عادي في شراء المقتنيات والخدمات اليومية.

ويقوم بعدها المستخدم ببيع ممتلكاته من العملات المشفرة لسداد القروض المترتبة عن ذلك.

حاملي بطاقة Nexo Card يمكنهم الاقتراض مقابل عدة عملات مشفرة وهي:

الريبل، البيتكوين، اللايت كوين، الايثيريوم…

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تتيح Nexo للمستخدمين أيضا كسب فوائد بالعملات الورقية مثل الجنيه الاسترليني، الدولار، اليورو…

تعتبر خدمات الاقراض والاقتراض بالعملات المشفرة من الخدمات حديثة النشأة

لاقت هاته الخدمات اقبال واستحسان العديد من المستخدمين والشركات على حد سواء.

ففي أحد التقارير الصادرة مؤخرا والتي تفيد بأن شبكة Celsius وهي أحد منصات الاقراض والاقتراض بالعملات المشفرة تجاوزت ودائعها 300 مليون دولار بالعملات النقدية، بالاضافة إلى وصولها لـ 2 مليار دولار من أصل القروض الممنوحة.

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