لكل مضارب و مستثمر… ما هو مؤشر NVT للبيتكوين و ما هي أهميته؟

يستعين المتداولون ومحللو الأسواق المالية بجملة من المؤشرات والنسب لتحديد قيمة الأسهم والأصول والسلع والعملات المشاركين فيها.

عندما يتعلق الأمر بالبيتكوين فإن الأمور تختلف بعض الشيء نظرا لطبيعتها وحقيقة أنها أول عملة رقمية تعمل في كامل بقاع العالم لذا فهناك اختلافات واجب مراعاتها.

فبالنظر لتداول الأسهم من طرف الأفراد فإنهم يستفيدون من نسبة السعر إلى العائد أو نسبة السعر إلى الأرباح وبذلك يقيسون سعر وأداء السهم بالنسبة لأرباحه المحققة.

بالنسبة للبيتكوين فلا يمكن ذلك بحكم أن البيتكوين ليس سهما وعليه يمكن تطبيق مؤشر NVT الذي يعمل على أشياء مشابهة للبيتكوين.

ما هو مؤشر NVT للبيتكوين؟

مؤشر NVT يسمح بقياس قيمة شبكة البيتكوين نسبة للمعاملات القائمة وعليه فإنه يكشف إذا كانت قيمة عملة البيتكوين مبالغ فيها ام أنها مقومة بأقل من قيمتها.

بالنسبة لقيمة شبكة البيتكوين فهي قيمة شبكة البيتكوين وحجم المعاملات التي تتم على شبكة البيتكوين في 24 ساعة الأخيرة.

وينظر العديد من المحللين لمؤشر NVT على أنه يعمل بمثابة P / E الخاصة بالأسهم.

كيفية استخدام مؤشر NVT على البيتكوين؟

استخدام مؤشر NVT على البيتكوين سهل جدا حيث يكفي تقسيم قيمة شبكة البيتكوين على حجم ما تم تداوله في الـ 24 ساعة الماضية.

مؤشر NVT على البيتكوين = قيمة شبكة البيتكوين / حجم تداول البيتكوين فيي 24 ساعة

بالنسبة للبيانات الخاصة بـ قيمة شبكة البيتكوين و حجم تداول البيتكوين فيي 24 ساعة فهي متوفرة على عدة منصات مختصة في تجميع البيانات إلا أن الاعتماد على مصادر مختلفة يؤدي إلى تعارض في النتائج المحصلة.

وتجدر الاشارة إلى أن القيمة السوقية تختلف اختلافا كبيرا بسبب التقلب الشديد، كما أنه ومن الممكن أن يتقلب حجم التداول في 24 ساعة أيضا.

مثال تطبيقي

سنقوم بتقديم مثال تطبيقي لشرح مؤشر NVT للبيتكوين “هذه الأرقام هي افتراضية لشرح المؤشر فقط”:

قيمة شبكة البيتكوين (الحجم السوقي): 128,128,000,000 دولار

حجم المعاملات (الفوليوم) للـ 24 ساعة الماضية: 7,172,614,294 دولار

للحصول على مؤشر NVT للبيتكوين سنقوم بتقسيم قيمة شبكة البيتكوين / حجم تداول البيتكوين فيي 24 ساعة.

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في هذا المثال سنجد أن مؤشر NVT للبيتكوين: 17.86

ولإعطاء هذا الرقم معنى فعلي, عليك بمقارنة هذه البيانات الحالية مع فترة أطول للبيتكوين.

للحصول على البيانات ليوم محدد بإمكانك زيارة موقع Coinmetric.

الملخص

لمعرفة ما إذا كان مؤشر NVT للبيتكوين هو إيجابي, يجب أن نشاهد حجماً أكبر للمعاملات مقارنة بـ قيمة شبكة البيتكوين (الحجم السوقي), حيث أن هذا يشير إلى وجود استخدام أكبر لـ شبكة البيتكوين حول العالم.

لذلك فإن الاعتماد على بيانات يوم واحد قد لا تكون دقيقة بالكامل و يفضل العمل على مؤشر NVT للبيتكوين على مدة 90 يوماً على أقل تقدير.

لذا هناك مؤشر آخر يقوم بتتبع الدقيق لتغيرات النسب بشكل أكثر دقة من NVT وهو مؤشر NVTS.

مؤشر NVTS في البيتكوين هو نفسه تقريبا NVT لكنه أكثر دقة واستجابة، ومن أجل تحديد النسبة يكفي تقسيم قيمة شبكة البيتكوين على جمع معاملاتها في 90 يوم الأخيرة.

الفائدة المرجوة من استخدام هذه المؤشرات هي صنع قرار سليم في عملية التداول.

فثلما سبق وأشرنا فإن مؤشر NVT يمنح المتداول معرفة إذا كان سعر البيتكوين الحالي مقوم بسعره الحقيقي أو مبالغ فيه وعليه يتم اختيار أوقات البيع والشراء.

لكن المؤشر لا يقدم أي أدلة على أن السعر سيرتفع أو سينخفض وهنا المتداول هو الذي يقرر المكوث أطول وقت أو اغلاق الصفقة.

كان هذا موجز مختصر حول مؤشر NVT و NVTS وكيفية الاستفادة منهم في عمليات التداول والمضاربة.

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