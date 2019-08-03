إليبتيك تطلق مجموعة بيانات لتحديد غسيل الأموال بالعملات المشفرة

تام شمس - السبت 3 أغسطس 2019 12:49 صباحاً -

أصدرت شركة امتثال العملات المشفرة "إليبتيك" مجموعة بيانات إليبتيك الموجهة نحو تحديد معاملات العملات المشفرة المرتبطة بغسيل الأموال (AML). وقد تم الإعلان عن التطوير في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢ أغسطس.

جعل عالم العملات المشفرة أكثر شفافية

بعد أن طورت إليبتيك مجموعة بيانات تتألف من ٢٠٠٠٠٠ معاملة بيتكوين (BTC) بقيمة إجمالية قدرها ٦ مليارات دولار، تدعي الشركة أن هذه هي أكبر مجموعة من بيانات المعاملات ذات العلامات التجارية المتاحة للجمهور بأي عملة رقمية في العالم.

ووفقًا للإعلان، تم تصميم المنتج لمساعدة المستخدمين على تحديد المعاملات غير المشروعة بشكل أكثر كفاءة، وكذلك المعاملات المرتبطة بغسل الأموال أو انتهاكات العقوبات أو تمويل الإرهاب (CFT). وفي الوقت نفسه، يجب على المنتج تقليل تكاليف الامتثال والقضاء في النهاية على النشاط الإجرامي المرتبط بالعملات المشفرة.

حيث علق مارك ويبر، مؤلف مشارك في الورقة التي شارك علماء إليبتيك في كتابها مع باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا واتسون، المعنون "مكافحة غسل الأموال في بيتكوين: تجارب مع الشبكات البيانية الترافقية للتحليلات الجنائية المالية"، على إطلاق مجموعة البيانات:

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"لا تزال الشبكات البيانية الترافقية فئة من الأساليب الحديثة، ونحن في الأيام الأولى في هذه التجارب، لكننا نعتقد أن قدرتها على التقاط المعلومات المترابطة في شبكات المعاملات الكبيرة المعقدة هذه يمكن أن تكون ذات قيمة لمكافحة غسل الأموال."

مخاوف المشرعين بشأن امتثال مشغلي العملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال

في أواخر يونيو، أعلنت فرقة العمل المالي أنها تخطط لتعزيز السيطرة على بورصات العملة المشفرة لمنع استخدام العملات الرقمية في غسل الأموال والجرائم ذات الصلة. حيث قال الوزير ستيفن منوشين:

"من خلال اعتماد المعايير والإرشادات المتفق عليها هذا الأسبوع، سوف تتأكد فرقة العمل المالي من أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية لا يعملون في الظلال. وسيمكن هذا قطاع التكنولوجيا المالية الناشئ من التقدم خطوة بخطوة على الأنظمة المارقة والمتعاطفين مع الأسباب غير المشروعة في البحث عن سبل لجمع الأموال وتحويلها دون اكتشاف".

وفي نفس الشهر، حثت كوين سنتر - وهو مركز للأبحاث والدعوة غير ربحي يركز على قضايا السياسة العامة المتعلقة بالعملات المشفرة - خزانة جلالة الملكة على عدم المبالغة في توسيع نطاق لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المتحدة. وواصلت كوين سنتر الادعاء بأن توسيع نطاق التزامات مراقبة مكافحة غسل الأموال لمطوري برامج بورصات العملات المشفرة أو المستخدمين سوف "ينتهك حرية التعبير والخصوصية لمواطني المملكة المتحدة".