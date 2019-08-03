بيتكوين.كوم تعيّن مدير تنفيذي جديد لتولي منصب روجر فير

تام شمس - السبت 3 أغسطس 2019 12:49 صباحاً - عيّنت بيتكوين.كوم ستيفان راست مديرًا تنفيذيًا جديدًا للشركة بعد أن ترك روجر فير هذا المنصب، وفقًا لإعلان نُشر يوم ٢ أغسطس.

وسيواصل راست العمل على تطوير منتجات الشركة وخدماتها الجديدة التي تعزز النقد الإلكتروني من نظير إلى نظير. وتعليقا على التعيين، قال راست:

"أنا متحمس للغاية لتولي دور الرئيس التنفيذي للعمل إلى جانب روجر. ومعًا، يمكننا الآن قيادة فريق رائع وعلامة تجارية رائعة مثل بيتكوين.كوم. [...] سنلعب دورًا أساسيًا في جعل المال مفيدًا للجميع، حيث يخضع المجتمع لمثل هذا التغيير الهائل والمحوري. وستكون رحلة برية، لذلك لا تفوتوها!" Advertisements

وقبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين.كوم، شغل راست منصب رئيس الشركة لتطوير الأعمال والشركات. كما يشغل راست أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة متفرغ لمنتدى موبايل إيكوسيستم فورم، بينما عمل سابقًا في شركة سيمنز العملاقة للتكنولوجيا وشركة لوسنت الأمريكية لمعدات الاتصالات والشركة المصنعة سابقًا لمحطات عمل الكمبيوتر صن مايكروسيستمز.

ومع ذلك، لن يختفي فير تمامًا، لكنه سيكون الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين.كوم. ولا يوضح الإعلان الواجبات التي سيترتب عليها هذا الدور.

في مايو، ظهرت أخبار تفيد بأن عالم الكمبيوتر الأسترالي كريغ رايت رفع على فير دعوى تشهير بعد أن قام فير بوصف رايت بأنه "محتال وكذاب" في فيديو على يوتيوب. في أواخر يوليو، رفض قاضٍ في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز دعوى التشهير ضد فير، حيث قال إنه "ليس للمحكمة اختصاص النظر في الدعوى وتحديدها".