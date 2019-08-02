شركة “كنان” لـ تعدين البيتكوين تخطط لجمع 200 مليون دولار عبر طرح عام أولي (IPO)

أشارت أحد المصادر الصينية إلى أن شركة “كنان”, أحد أكبر الشركات المتخصصة في تعدين البيتكوين داخل الصين, تقدمت رسمياً بطلب طرح أسهمها للاكتتاب العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف جمع 200 مليون دولار.

وتم نشر الخبر هذا الأسبوع بواسطة مدونة تركز على مواضيع الاكتتابات العامة على منصة WeChat, وتم ذكر بأن شركة “كنان” تقدمت بالطلب إلى لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC).

يجدر بالإشارة إلى أن عدد من المصادر الأخبارية سبق أن أشارت إلى أن شركة “كنان” لتعدين البيتكوين كانت تدرس فكرة طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك, ولكن الشركة أوضحت بأن الوقت مبكر لإتخاذ خطوة كهذه.

علما بأن الشركة سبق لها التقدم بطلب الاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ و لكن تم رفض الطلب, و كان مساهمو الشركة يفكرون أيضا في إدارج الشركة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

يأتي هذا الخبر تأكيداً لإهتمام شركات تعدين البيتكوين (بيتماين و إي بانق) في الطرح الأولي للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ, و لا تزال جميع هذه الشركات بإنتظار موافقة الجهات التنظيمية.

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