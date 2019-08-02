دعا السيد “Zooko Wilcox” الرئيس التنفيذي لشركة Electric Coin Company التي تختصر بالحروف (ECC) – الشركة التي تقف وراء العملة المشفرة Zcash التي تركز على الخصوصية – لإنشاء صندوق “Dev Fund” جديد بغرض دعم العمليات التطويرية المستقبلية للعملة المشفرة Zcash. الدعوة للاقتراح الجديد جاءت بعد جدل كبير حاصل حول استمرار ما يصطلح عليه “مكافاة مؤسسي المشروع” والتي جعلت العديد من المطورين والمهتمين بالمشروع يرحلون نحو المشروع المنقسم عن المشروع الأصلي Ycash. الدعوة للاقتراح مجتمع بتجديد “Dev Fund” مع تخصيص بعض العملات المحصل عليها من المكافآت لدعم تطوير البرمجيات ودعم المستخدمين وتطوير الأعمال أكثر والتوعية التنظيمية والحكومية ومراجعة الأمن وتحديث آلياته”. كما أعرب ذات المتحدث عن أمله في أن يتم منح شركته هذا الصندوق التطوعي للقيام بالمهام والأهداف المرسومة. ومن المتوقع أن يتم انتهاء صندوق “مكافاة مؤسسي المشروع” في شهر أكتوبر 2020 لذا دعا السيد “Zooko” لإنشاء وسيلة جديدة لتطوير المشروع ودعمه أكثر. جاء في رسالة “Zooko” أيضا ما يلي: Advertisements “لقد أخترت موعد بداية صندوق دعم التطويرات عند موعد انتهاء صندوق “مكافاة مؤسسي المشروع” لذا نأمل أن يتفاعل المجتمع ويقرر مايجب فعله في الخطوة القادمة”. كما حثّ “Zooko” مجتمع “Zcash” للمشاركة في الحوار والمشاورات إما في المننتديات أو عبر البريد الالكتروني لإسماع أصواتهم. بينما ومن المتوقع أن تقوم مؤسسة Zcash Foundation باتخاذ قرار نهائي “قريبًا”. اقرأ أيضا: مؤسس بينانس: حظر الهند للعملات الرقمية سينعكس إيجايباً على هذه العملات الرقمية أفضل ثلاث منصات للمضاربة وتداول العملات الرقمية المشفرة تعرف على مشروع (LOKI) و عملة (LOKI) الرقمية

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كانت هذه تفاصيل خبر دعوة الرئيس التنفيذي لمشروع ZCash لإنشاء صندوق دعم جديد لتطوير عملة ZEC الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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