البنك المركزي الصيني يسعى لتسريع العمل على إنشاء “العملة الرقمية القانونية”

ذكر بيان صادر عن البنك المركزي الصيني اليوم بأنه يعمل على تسريع عملية البحث و التطوير لإطلاق عملة رقمية قانونية تابعة للبنك المركزي.

واستضاف البنك المركزي الصيني مؤتمراً تم بثه عبر الفيديو اليوم لمناقشة المهام الرئيسية للنصف الثاني من عام 2019.

وخلال الاجتماع ذكر المنظم أنه يعمل على مراقبة اتجاهات العملات الرقمية المشفرة حول العالم.

علما بأن مدير مكتب أبحاث البنك سبق له أن ذكر أن البنك يبحث في تطوير عملة رقمية قانونية خاصة به و ذلك لمواجهة عملة “فيسبوك” الرقمية و تأثيرها المحتمل على السياسة النقدية العالمية.

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كما ذكر الرئيس التنفيذي لـ شركة الاتصالات العملاقة “هواوي” أن الصين تمتع بسلطة أكبر من فيسبوك عندما يتعلق الأمر بإصدار عملة رقمية قانونية.

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