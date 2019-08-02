تعرف على تفاصيل شراكة BitGo و مشروع Algorand ورمزه (ALGO)

أعلنت شركة BitGo والتي تعد واحدة من الشركات الكبرى في مجال الخدمات المالية للأصول الرقمية عن شراكة جديدة مع مشروع Algorand.

الشراكة الجديدة تسمح بتقديم أولى خدمات حفظ العملات المشفرة وكذا توفير التوقيعات المتعددة على بلوكشين Algorand.

تتوفر الأن محافظ Algorand عبر واجهة الويب الخاصة بـ BitGo أو عن طريق برمجية API.

بالنسبة لشركة Algorand فهي شركة برمجيات مفتوحة المصدر تعمل على ادخال الابتكار التقني للاقتصاد بلا حدود مع توفير خدمات لامركزية.

يعتبر بروتوكول Algorand الأول من نوعه والذي يوفر جملة من الخدمات والميزات الجديدة كبرهان اثبات الملكية والمشاركة المفتوحة والعديد من المزايا الأخرى التي يحتاجها مطوري ومستخدمي تقنية البلوكشين.

صرح السيد “بن تشان” كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة BitGo معلقا على الشراكة الجديدة قائلا:

“تملك Algorand بعض الأفكار الجديدة والمثيرة للاهتمام حول انشاء كتل متعددة مع اثبات المصالح، لقد استمتعنا بالعمل والشراكة معهم”.

بينما صرح السيد ” فانغ فانغ تشن” رئيس العمليات في شركة Algorand قائلا:

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“نحن متحمسون جدا للترحيب بشركة BitGo في مجتمع Algorand، نهدف حاليا لتوفير خدمات الوصاية بأمان متعدد المزايا بالاضافة إلى توفير فرص جديدة، يتوقع من BitGo أن تضيف فرصا كبيرة لمشروع Algorand”.

للتذكير تعتبر BitGo أحد أهم الشركات الرائدة في الخدمات المالية للأصول الرقمية

وتعد أحد المعالجين الكبار في العالم للمعاملات المالية بالبيتكوين، إذ وصلت لمعالجة 15% من جميع معاملات البيتكوين العالمية.

ووصلت أيضا لمعالجة 15 مليار دولار شهريا باستخدام جميع العملات المشفرة بفضل دعمها لأكثر من 100 عملة مشفرة ودعمها لأكثر من 50 دولة.

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