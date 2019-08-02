ماستركارد ونيكسو يطلقان بطاقة ائتمان عملات مشفرة

تام شمس - الجمعة 2 أغسطس 2019 05:47 مساءً - تقوم شركتا "نيكسو" للقروض الفورية بالعملات المشفرة وشركة ماستركارد لنظام الدفع الدولي بإطلاق بطاقة ائتمان عملات مشفرة بشكل مشترك. وقد تم الإعلان عن التطوير في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢ أغسطس.

"سابقةٌ بالعالم"

تدعي "نيكسو" أن بطاقة "نيكسو" هي البطاقة الأولى في العالم التي تمكن المستخدمين من إنفاق قيمة العملة المشفرة دون إنفاقها في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، لا تحسب البطاقة أي رسوم صرف سنوية أو شهرية أو أجنبية. وفي وصف المفهوم التشغيلي للبطاقة، قال نيكسو:

"عند استخدام بطاقة "نيكسو" لشراء السلع والخدمات، فأنت تدفع في الواقع باستخدام حد الائتمان الدوار المتجول المرن المفتوح من "نيكسو" المدعوم بممتلكاتك من العملات المشفرة وبالتالي أنت لا تبيع أيًا منها، مما يمنحك حرية الإنفاق اليوم وبيع ممتلكاتك متى أردت في المستقبل لسداد القرض". Advertisements

الحصول على فائدة على قروض العملات المشفرة

توفر "نيكسو" أيضًا خدمة خطوط ائتمان عملات مشفرة فوري مؤتمت بالكامل، مما يسمح لأصحاب العملات المشفرة بالاقتراض مقابل سلة من مجموعة من العملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل (XRP) ولايتكوين (LTC) وغيرها.

كما تتيح "نيكسو" للمستخدمين أيضًا كسب الفائدة على العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والعملات المستقرة.

في مايو، أعلنت شركة إدارة أصول العملات المشفرة "بلوك فاي" أن حساباتها ذات الفوائد تدعم الآن دولار جيميني (GUSD). حيث أشارت بلوك فاي إلى أنها تقدم أيضًا GUSD كخيار تمويل بالدولار الأمريكي وكضمان من المقترضين بالعملات المشفرة.