اقتراب موعد خفض مكافآت التعدين (Halving) لـ عملة اللايت كوين… كل ما يجب معرفته

لم يبقى في العد التنازلي لموعد خفض مكافآت التعدين (Halving) لـ عملة اللايت كوين سوى يومان و 22 ساعة و40 دقيقة من لحظة كتابة هذا المقال.

أهم المتغيرات التي ستحدث وما يجب معرفته ما يلي:

خفض المكافأة الخاصة بتعدين كتل جديدة من اللايت كوين من 25 LTC إلى 12.5 LTC.

التغيير الجديد سيبدأ عند تاريخ 5 أغسطس 2019.

التخفيض القادم سيكون في أغسطس 2023 وبعده في أغسطس 2027…

عدد الوحدات الاجمالية لعملة اللايت كوين هو 84 مليون وحدة.

عدد الوحدات التي تم استخراجها 62.9 مليون وحدة.

عدد الوحدات المتبقية لاستخراجها 21.1 مليون وحدة (74.95%).

تشبه عملة اللايت كوين عملة البيتكوين في جوانب تقنية عديدة بل وتشبهه حتى في هدف المشروع الذي يهدف لأن تكون عملة LTC وسيلة دفع عالمية، إلا أنها تتميز عن البيتكوين بأنها أكثر خفة وسرعة في المعاملات.

بالنسبة لمن يسأل عن تأثير الهالفينغ (Halving) عن أداء عملة لايت كوين فبالنظر تاريخيا لآداء العملة عند اقتراب وبعد خفض المكافأة لم يتغير السعر كثيرا وبقيت تتحرك في مجالها المعتاد.

إلا أن عملية خفض المكافأة من شأنها زيادة قيمة للعملة وجعلها أكثر ندرة بحصر عدد العملات المتوفرة منها للمكافأة.

يذكر أن عملة اللايت من العملات التي حققت عوائد استثمارية جيدة جدا لمستثمريها (أكثر من 2100%)

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حيث ارتفع سعرها مع دخول العام الجديد أين كانت تقدر قيمتها بـ30 دولار في بداية شهر يناير لتقفز وتصل لغاية 145 دولار شهر يونيو.

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