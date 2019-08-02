نادي إيفرتون لكرة القدم يوقع مع "إيتورو" كشريك رسمي للتداول عبر الإنترنت

تام شمس - الجمعة 2 أغسطس 2019 03:49 مساءً - وقع نادي إيفرتون لكرة القدم التابع لدوري الدرجة الممتازة البريطاني صفقة مع منصة التداول والاستثمار الشاملة للعملات المشفرة "إيتورو". وقد شارك إيفرتون أخبار الشراكة في إعلان رسمي بتاريخ ١ أغسطس.

ووفقًا للتقرير، ستكون "إيتورو" الآن "الشريك الرسمي للتداول عبر الإنترنت" في إيفرتون، والتي ستقدم إعلانات عن المنصة عبر أصولها التسويقية ومبارياتها في ملعب غوديسون بارك. وقد علق المدير التجاري لإيفرتون، آلان ماكافيش، بأنه "متحمس لرؤية ما يمكن تحقيقه من خلال إدخال تقنية بلوكشين في عالم كرة القدم".

منصة "إيتورو"

كما ورد في الإعلان، تدعم "إيتورو" الاستثمارات في كل من الأسهم والسلع وكذلك أصول العملات المشرة. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى الشراكة مع إيفرتون، ورد أن إي تورو وقعت مع ستة أندية ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

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وفي شهر أبريل، أطلقت "إيتورو" أيضًا بورصة عملات مشفرة للمتداولين المحترفين تُسمى "إيتورو إكس"، والتي يُزعم أنها منظم بالكامل. وتدعم البورصة التداول في بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل وداش (DASH) وبيتوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC). كما أطلقت البورصة الجديدة ثمانية عملات مستقرة تدعمها ثماني عملات وطنية مماثلة.

العملات المشفرة في كرة القدم

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، فإن نادي كرة القدم الإيطالي AS Roma عقد شراكة مع شركة تشيليز الرياضية والترفيهية في يوليو. وبحسب ما ورد، تسمح الشراكة لنادي AS Roma بالانضمام إلى منصة تصويت قائمة على بلوكتشين تدعى سوسيوس، بدعم من تشيليز، والتي تسمح للنادي بإصدار توكن للمشجعين. وسيسمح هذا التوكن للجماهير بالتصويت على بعض قرارات النادي لفريق كرة القدم.

كما تعاونت فرق كرة القدم الأخرى ذات الأسماء الكبيرة مع المنظمات المرتبطة بالعملات المشفرة وبلوكتشين على مدار العام الماضي، بما في ذلك نادي أتليتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي الممتاز، وفريق وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.